Milioner porzuca polski klub po 20 latach. Emocjonalny list na pożegnanie

Orzeł Łódź od 10 latach występuje na zapleczu żużlowej ekstraligi i dysponuje jednym z najnowocześniejszych stadionów w Polsce. Choć na problemy finansowe w ostatnich latach raczej nie mógł narzekać, szykuje się w nim prawdziwa rewolucja. Prezes i właściciel klubu, związany z nim od początku funkcjonowania - Witold Skrzydlewski - postanowił wystawić go na sprzedaż i to za... symboliczną złotówkę.

Orzeł Łódź do wzięcia za bezcen. Milioner ogłosił. "Jestem zmuszony sprzedać klub"

Decyzję ogłosił w czwartek na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Jak zaznaczył, czeka na oferty do 30 września do godz. 12:00. Jeśli do tego czasu nie znajdzie nabywcy, klub zamknie działalność. Nieoficjalnie pierwsi zainteresowani już się pojawili.

Rodzina Skrzydlewskich od 2005 r., gdy przejęła drużynę, była największym mecenasem łódzkiego żużla. Teraz mówi: "dość". - Naszą rodzinę nie stać, aby dokładać po pięć milionów złotych rocznie na utrzymanie klubu - mówił Skrzydlewski w łódzkiej telewizji Toya. Nie ukrywał też, że jest rozczarowany niską frekwencją na meczach, co przekłada się na kiepskie wpływy z biletów. - Jestem zmuszony sprzedać klub, nie zgadzam się, aby mnie opluwano, zarzucano pranie brudnych pieniędzy. Jeśli nie umiemy zarządzać klubem, nie potrafimy przyciągnąć sponsorów, to nie będziemy stali na drodze rozwoju dyscypliny w mieście. Odchodzę z żalem - stwierdził z kolei, cytowany przez "Przegląd Sportowy".

To dlatego Witold Skrzydlewski rezygnuje z Orła. "Postanowiliśmy nie blokować"

Skrzydlewski wystosował także specjalny list, w którym szerzej wyjaśnił przyczyny odejścia: "W ostatnich miesiącach w Internecie można było znaleźć głosy, że Klub Żużlowy Orzeł Łódź jest źle zarządzany. Co więcej, niektórzy twierdzą, że obecność rodziny Skrzydlewskich jest powodem, że wiele firm, które mogłyby przeznaczyć na klub znaczne środki, nie robi tego. Postanowiliśmy zatem nie blokować tych inicjatyw i wyjść naprzeciw wymaganiom części środowiska. Klub Żużlowy Orzeł Łódź Spółka Akcyjna jest do przejęcia za symboliczną złotówkę, a co najistotniejsze nie ma żadnych zobowiązań, ani wobec zawodników, ani też wobec innych podmiotów" - zaznaczył.

Witold Skrzydlewski jest właścicielem jednej z największych sieci kwieciarni w Polsce oraz łódzkiej firmy pogrzebowej H. Skrzydlewska. Przez lata zasiadał także w radzie miasta Łodzi z ramienia Unii Polityki Realnej, a później Platformy Obywatelskiej.