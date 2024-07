Skandal w hitowym starciu. Kibice przekroczyli granicę. "Buractwo"

Stal Gorzów Wielkopolski i Falubaz Zielona Góra to dwa niezwykle ważne dla żużlowej Polski kluby. W sumie zdobyły aż 16 mistrzostw Polski i każde ich starcie to bardzo prestiżowa rywalizacja o panowanie w województwie lubuskim. Żużel to jeden z najważniejszych sportów w tej części kraju.

Skandal na meczu żużlowym. "Buractwo"

Nie inaczej było w niedzielę. 21 lipca w Gorzowie Wielkopolskim oba zespoły zmierzyły się w meczu Ekstraligi. Górą okazali się gospodarze, którzy wygrali 48:42. Niestety sportowe emocje przyćmiło zachowanie kibiców gości. Ich postępek trudno nazwać inaczej, niż haniebnym.

Bo choć można było się spodziewać, że derby regionu będą elektryzować - także na trybunach - to nikt nie spodziewał się tego, co stało się przed początkiem meczu. Chcąc upamiętnić legendarnego Bogusława Nowaka - postaci zasłużonej dla gorzowskiej Stali, a także pierwszego trenera Bartosza Zmarzlika - zorganizowano minutę ciszy. Przygotowano także specjalną oprawę. Dedykowana została śp. Bogusławowi Nowakowi i opatrzona była wymownym podpisem "prowadź nas do zwycięstwa".

Zamiast chwili zadumy było jednak słychać skandaliczne okrzyki kibiców z Zielonej Góry. O sprawie napisał dziennikarz sportowy Canal+Sport Piotr Kaczorek. "„Katarzyna Jancarz" skandowane przez sektor kibiców gości w trakcie minuty ciszy dla Bogusława Nowaka. Bardzo nieładnie - napisał na portalu X.

Kim była kobieta, której imię i nazwisko niosło się przez stadion? Drugą żoną Edwarda Jancarza - innej legendy Stali Gorzów. Mężczyzna zmarł w 1992 roku, a wcześniej został ugodzony przez nią nożem.

Nic dziwnego, że pod wpisem Kaczorka nie trzeba było długo czekać na inne opinie oburzone zachowaniem kibiców gości. "Falubaz to patologia, od zawsze", "Człowiek ze wsi wyjdzie, wieś z człowieka nigdy", "Buractwo", "Przecież to tylko Falubaz. Czego więcej można się po nich spodziewać???" - to tylko niektóre komentarze zamieszczone przez użytkowników. Wiele innych nie nadaje się do cytowania ze względu na zawarte w nich wulgaryzmy.

To nie pierwszy raz, kiedy w ostatnim czasie fani Falubazu zaskoczyli in minus swoim zachowaniem. Nie tak dawno zaprezentowali skandaliczną oprawę przed meczem z Unią Leszno.