Klęska reprezentacji Polski. Bedzie trzęsienie ziemi

Polscy żużlowcy znów nie potrafili wygrać Speedway of Nations, czyli mistrzostw świata par żużlowych. Mimo swojej dominacji na torach w innych zawodach, w tym Drużynowym Pucharze Świata, na SoN "Biało-Czerwoni" nie wygrali ani razu. W sobotę w Manchesterze z kolei po raz drugi z rzędu zakończyli zawody bez medalu. Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Maciej Janowski byli w stanie zająć zaledwie piąte miejsce.

Klęska reprezentacji Polski w Speedway of Nations. Prezes PZM: Byłem w lekkim szoku

Na własnym terenie najlepsi okazali się Brytyjczycy, a konkretnie Robert Lambert i Dan Bewley. Drugie miejsce zajęli Australijczycy (Jack Holder i Brady Kurtz), a trzecie Szwedzi (Fredrik Lindgren i Jacob Thorssell). Największą niespodzianką było jednak to, że przed Polakami uplasowali się także jeżdżący na drugim poziomie rozgrywkowym w naszym kraju Niemcy - Kai Huckenbeck oraz Norick Bloedorn.

- Byliśmy jednym z faworytów. Brałem różne scenariusze pod uwagę, ale nie spodziewałem się tego, że skończymy na piątym miejscu, czyli trochę lepiej, jak dwa lata temu - przyznał w rozmowie z Interią prezes Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora. - Przyznam, że nie oglądałem finału, bo byłem w samolocie. Kiedy lot się skończył, to było już po wszystkim, już trwał baraż. Mocno się zdziwiłem, może nawet byłem w lekkim szoku.

- Jakby mi pan przed zawodami powiedział, że w SoN przegramy z Niemcami, to bym nie uwierzył - nie ukrywał Sikora. - Powinien być co najmniej brąz. Wystarczył jednak gorszy dzień Bartka (Zmarzlika) i nie wyszło. Nie wiem, dlaczego on wypadł tak słabo. Może to był efekt tego upadku z wtorku.

Niewykluczone, że słabiutki wynik w Manchesterze spowoduje większe zmiany w żużlowej reprezentacji Polski.

- Tak się zastanawiam, czy nie powinniśmy iść drogą Hiszpanii, której piłkarze właśnie wygrali Euro 2024. Zrobił to młody skład. Być może u nas to pokolenie Cierniaka i kilku innych zawodników też powinno zacząć bardziej liczyć się w kadrze - mówił Michał Sikora. - My na pewno musimy taką dyskusję na forum GKSŻ przeprowadzić. To musi być rozmowa z trenerem. Wiemy, jak wyglądała kadra i co to dał, więc może faktycznie trzeba pochylić się nad pomysłem z odmłodzeniem. Jednak to na spokojnie, bo na razie mamy ponownie wypadek przy pracy, tak bym to ujął.

Czy to oznacza, że trener Rafał Dobrucki może stracić posadę? - Daleki jestem od radykalnych decyzji. Trener nie wsiada na motocykl i nie jedzie, on wybiera. Poza tym dba o morale i atmosferę w zespole. Natomiast strategii jest mniej niż kiedyś w DPŚ. Mogę dodać, że mam zaufanie do trenera Dobruckiego i nie mam do niego pretensji o wynik. Przegraliśmy, ale walczymy dalej - zakończył prezes PZM.