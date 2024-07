Dramat Polaków w MŚ na żużlu. Niebywałe, co zrobił Zmarzlik

Zawody cyklu Speedway of Nations były dotychczas zmorą reprezentacji Polski. W pięciu poprzednich drużynowych mistrzostwach świata w tym formacie parowym biało-czerwoni nie potrafili zdobyć złotego medalu. Osiągali dwa razy srebro, raz brąz, a w ostatnich zawodach dwa lata temu zajęli szóste miejsce. Istotną w imprezie Speedway of Nations jest odmienna punktacja. Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje cztery punkty, drugie miejsce - trzy punkty, trzecie miejsce - dwa punkty, czwarte miejsce - zero punktów. Na starcie stanęło siedem nacji.

Kiepski początek Polaków. Taśma Zmarzlika

Początek tegorocznego finału rozgrywanego w brytyjskim Manchesterze nie napawał optymizmem. Polski duet Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera pokonał Łotyszy 6:3 - przedzielił ich Andrzej Lebiediew - ale w drugiej serii startów przegrali najwyższym możliwym stosunkiem 2:7 ze Szwedami, których reprezentowali Fredrik Lindgren oraz Jacob Thorsell.

Po dwóch kolejkach na czele stawki z 13 punktami sensacyjnie znaleźli się Niemcy w postaci duetu Kaia Huckenbecka i Noricka Bloedorna. Gospodarzy zawodził Dan Bewley, który przywiózł dwa zera, ale przebudził się w trzecim swoim biegu. Wraz z Robertem Lambertem przywieźli na 7:2 właśnie Niemców, z którymi chwilę później mierzyli się Polacy. Niestety w taśmę wjechał Bartosz Zmarzlik, co oznacza, że Dominik Kubera musiał się radzić sobie w pojedynkę. Na szczęście przyjechał pierwszy, dopisując do naszego dorobku cztery punkty.

Istotna dla losów rywalizacji dla biało-czerwonych była czwarta seria, w której mierzyli się z faworytami do złota Brytyjczykami. Niestety gospodarze okazali się lepsi stosunkiem 6:3 - Dominik Kubera przyjechał drugi, natomiast kolejny raz zawiódł Bartosz Zmarzlik, który dopisał do swojego dorobku zero.

Sytuacja Polaków zrobiła się arcytrudna, albowiem po czterech z sześciu serii startów zajmowali szóste, przedostatnie miejsce z dorobkiem 15 punktów. Aby mieć szansę na start w finale, musieli zająć minimum trzecią lokatę po rundzie zasadniczej. Doskonale radzili sobie za to triumfatorzy z 2021 r. Australijczycy, którzy prowadzili z 23 punktami.

Przebudzenie Zmarzlika w ostatniej chwili nic nie dało

Przebudzenie Bartosza Zmarzlika nastąpiło w ostatniej chwili. Po emocjonującej walce z Andersem Thomsenem przyjechał za plecami Dominika Kubery, dzięki czemu Polacy przywieźli Duńczyków na 7:2. Bardzo korzystnie układały się także pozostałe biegi, albowiem punkty tracili bezpośredni rywale biało-czerwonych do trzeciej lokaty, które gwarantowało baraż. Bezpośredni awans do finału uzyskiwała najlepsza drużyna rundy zasadniczej.

W ostatnim 21. biegu Polacy mierzyli się z Australijczykami. Wiedzieli, że potrzebują zwycięstwa minimum 6:3, ale Brady Kurtz i Jack Holder zaprezentowali żużel najwyższych lotów. Najlepiej ze startu wyjechał Dominik Kubera, ale Bartosz Zmarzlik był ostatni. Po przetasowaniach na dystansie Australijczycy zwyciężyli 7:2. Dzięki temu wygrali rundę zasadniczą, awansując bezpośrednio do finału. Polacy zakończyli zmagania na piątym miejscu z dorobkiem 24 punktów - 13 to zasługa Dominika Kubery, raptem 11 zgromadził Bartosz Zmarzlik.

W barażu Wielka Brytania rywalizowała ze Szwecją. Pierwszy linię mety minął Szwed Fredrik Lindgren, ale za jego plecami ułożyli się Brytyjczycy, którzy dzięki temu awansowali do wielkiego finału. O losach złotego medalu zadecydował rywalizacja duetów z Australii - Jack Holder/Brady Kurtz oraz Wielkiej Brytanii - Robert Lambert/Dan Bewley.

Ze startu wyskoczył Lambert, a Holder próbował blokować Bewley'a, aby zrobić miejsce Kurtzowi, ale zawodnik Sparty Wrocław ograł dwóch przeciwników i wraz z Robertem Lambertem wjechali na linię mety na dwóch pierwszych pozycjach. Manchester oszalał, bo Brytyjczycy świętowali złoty medal Speedway of Nations!

