Rywal wbił Zmarzlika w bandę! Kibice wstrzymali oddech

Chwile grozy przeżyli polscy kibice podczas oglądania pierwszego półfinału Speedway of Nations w Manchesterze. Podczas dziewiątego wyścigu zawodów ukraiński żużlowiec Marko Lewiszyn wjechał w Bartosza Zmarzlika i z pełnym impetem wywrócił mistrza świata na tor. Obaj panowie wpadli w bandę, co wyglądało naprawdę groźnie. Później rozstrzygnęły się kwestię awansu do wielkiego finału.

