Niewiarygodne sceny w Gorzowie. Koszmar Zmarzlika w finale GP Polski

Grand Prix Polski w Gorzowie to już szósta w tym sezonie runda indywidualnych mistrzostw świata. Po zawodach w Gorican, Warszawie, Landshut oraz Pradze dopiero pierwsze zwycięstwo w szwedzkiej Malilli zanotował broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. Ten miał okazję podwyższyć prowadzenie w klasyfikacji generalnej nad drugim Robertem Lambertem, zwłaszcza że w sobotę zawodnicy rywalizowali na torze Stali Gorzów, której Zmarzlik jest wychowankiem i zna to miejsce, jak własną kieszeń.

Koszmarny wypadek Woffindena. Zmarzlik najlepszy w fazie zasadniczej

Od samego początku 29-latek spisywał się doskonale. Po trzech biegach jako jedyny ze stawki miał na koncie trzy zwycięstwa i wyprzedzał Martina Vaculika oraz Mikkela Michelsena. Podczas ósmego biegu, gdy na torze znajdował się właśnie Zmarzlik, doszło do fatalnego zdarzenia z udziałem Taia Woffindena, który po kontakcie z Huckenbeckiem zahaczył o bandę, przeleciał przez kierownicę i runął na ziemię. Bieg został przerwany, a na miejscu pojawiła się karetka. Prawdopodobnie zawodnik stracił przytomność i na noszach opuszczał tor.

Przeciętnie radzili sobie pozostali Polacy: Maciej Janowski, Dominik Kubera oraz Szymon Woźniak. Ten ostatni miał za to największą szansę na zwycięstwo w dziewiątym biegu. Mimo że wygrał start i dojazd, to później został jednak wyprzedzony przez Mikkela Michelsena. W zastępstwie za Woffinderna wystąpił Jakub Miśkowiak, ale zajął ostatnie miejsce.

Następny wyścig i... sporo szczęścia miał Zmarzlik. Obrońca tytułu na pierwszym okrążeniu zahaczył o bandę i na chwilę stracił kontrolę nad pojazdem. Szybko jednak udało mu się zażegnać niebezpieczeństwo i przypieczętować kolejną wygraną. Dobrą formę w 11. biegu udowodnił Fredrik Lindgren, który pewnie pokonał rywali, w tym czwartego Oskara Fajfera.

Niewielu się spodziewało, że to właśnie on w 13. biegu powstrzyma Zmarzlika. Mimo że mistrz świata zdecydowanie lepiej zaczął, to Fajfer wyprzedził go na drugim łuku i nie oddał już prowadzenia. Tym samym zaprzepaścił jego szansę na komplet punktów. Następnie na torze niespodziewanie zobaczyliśmy Oskara Palucha, który zastąpił Jankowskiego, gdyż ten wjechał w taśmę. 18-latek nie był jednak w stanie nawiązać rywalizacji z rywalami.

Po 17. biegach wiedzieliśmy już, że pewni awansu do półfinału są: Zmarzlik oraz Fredrik Lindgren, którzy jako jedyni mieli dwucyfrową liczbę punktów. Świetnie spisał się Woźniak, który wygrał ten wyścig i wyprzedził Jacka Holdera. Na ostatnim miejscu przyjechał za to Dominik Kubera. Do sporej niespodzianki doszło w 19. biegu, gdyż dopiero na trzeciej lokacie zakończył go Zmarzlik - wygrał natomiast Leon Madsen. Ostatni wyścig zakończył się zwycięstwem Michelsena, Fajfer zajął czwartą pozycję i odpadł z rywalizacji.

Zmarzlik nie dał rady. Spore rozczarowanie w wielkim finale

Pierwszy półfinał zakończył się... wypadkiem. Zmarzlik był niezagrożonym liderem, ale nie miał wpływu na to, co dzieje się za jego plecami. A tam działo się sporo, gdyż Holder upadł po kontakcie z Madsenem, a motocykl położył też Huckenberg. Tym samym trzeba było powtórzyć bieg, a tym razem Duńczyk wyprzedził Zmarzlika, natomiast najważniejsze, że obaj awansowali do finału.

Drugi wyścig półfinałowy fantastycznie zaczął Woźniak, ale później dał się jednak wyprzedzić rywalom. Nie był już w stanie wrócić do biegu, zwłaszcza że Lindgren oraz Michelsen uciekli stawce i pewnie uzupełnili grono finalistów. Finał rozpoczął się wyśmienicie dla Zmarzlika, który zajął miejsce przy krawężniku. Lindgren walczył, robił, co mógł, by wyprzedzić Polaka i dopiął swego, a następnie nie oddał prowadzenia i wygrał wyścig. - Niewiarygodne, żaden wstyd przegrać z tak mocarnym Lindgrenem - relacjonowali komentatorzy Eurosportu.

Bieg po biegu: