Poruszenie w sieci. Zmarzlik ma poważny problem. Widać gołym okiem

Bartosz Zmarzlik po dwóch pierwszy rundach SGP 2024 - w chorwackim Gorican oraz na PGE Narodowym w Warszawie - zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Podczas Grand Prix Niemiec w Landshut musiał odrobić sześć punktów, aby wskoczyć na fotel lidera. I tak też się stało! Polak zajął drugie miejsce, wyprzedzając w finale Jacka Holdera o 0,017 sekundy. Sensacyjne zwycięstwo odniósł natomiast Mikkel Michelsen.

Zmarzlik ma wielki problem. Chodzi o prędkość na torze

Choć Polak objął prowadzenie w cyklu, to nadal nie wygrał żadnego z trzech turniejów. Kibice i eksperci dostrzegli, że Zmarzlik coraz częściej jest wyprzedzany na trasie, co praktycznie w ogóle nie zdarzało mu się w przeszłości. Do tej pory przyzwyczailiśmy się, że 29-latek dominował na torze, jednak teraz o żadnej dominacji z jego strony mówić nie można.

"W czwartej serii biegów zarówno Zmarzlik jak i Doyle pojechali słabiej. Polak nie dał rady bardzo szybkim Robertowi Lambertowi i Mikkelowi Michelsenowi, ledwo broniąc jednego punktu przed Danielem Bewleyem. Doyle z kolei przegrał start z Tai'em Woffindenem, a na trasie ograł go jego rodak Holder. Zaś w ostatniej serii wydarzyły się rzeczy ważne i pozytywne dla Zmarzlika. Polak zwyciężył swój bieg, szybko mijając świetnie startującego Bloedorna" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl o szczegółach sobotniego GP Niemiec.

O problemach Bartosza Zmarzlika po trzecim turnieju w cyklu w mediach społecznościowych pisał Patryk Malitowski. Żużlowy ekspert Canal+ Sport zwrócił uwagę na słabą prędkość czterokrotnego mistrza świata na torze. W sobotę Zmarzlika dwukrotnie wyprzedzał chociażby Szymon Woźniak, który nie słynie z takiego stylu jazdy. - Nie ma prędkości. Całego toru nie zastawi. Widać, że brakuje, bo szuka w różnych częściach toru, a motocykl nie ciągnie. I tak dużo punktów z tego wyciąga - stwierdził wprost Malitowski.

Jak sam żużlowiec ocenia swój ostatni występ w Landshut? - Dla kibiców super sprawa, bo po to przychodzą na stadion. W żużlu chodzi o wyprzedzanie. Finał to finał, ja na prędkość nie narzekam - mówił, choć dziennikarz Interii Sport Michał Konarski opisywał, że Zmarzlik raczej nie wyglądał na zadowolonego ze swojej dyspozycji. Jedno jest pewne - jeszcze dwa lata temu nikt nie spodziewałby się, że Polak już na stracie może nie zwyciężyć żadnego turnieju SGP, a inni zawodnicy z taką łatwością będą wyprzedać go na torze.

Teraz żużlowcy czekają na GP Czech, które wystartuje w sobotę 1 czerwca w Pradze.