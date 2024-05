W Polsce padł nowy rekord oglądalności! Coś niewiarygodnego

Grand Prix na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się po raz ósmy. Za każdym razem na specjalnie przygotowanym torze startują najlepsi zawodnicy świata, a na trybunach zasiada około 50 tysięcy kibiców. W tym roku wcale nie było inaczej, a dodatkowo żużel ściągnął przed telewizory rekordową liczbę fanów.

Rekordowa oglądalność żużla w TTV. Grand Prix na Stadionie Narodowym przyciągnęło milion osób

Oczywiście nie wszyscy fani żużla zmieścili się na trybunach Stadionu Narodowego, a większość z nich oglądała zmagania przed telewizorem lub w internecie. Obecnie za cały cykl odpowiada Warner Bros Discovery Sports, które przejęło funkcję promotora od brytyjskiego BSI. Wszystkie zawody cyklu dostępne są w dodatkowo płatnym Eurosporcie Extra.

Na zmagania w Polsce zrobiono jednak wyjątek i transmisja odbyła się również w otwartej telewizji na kanale TTV. Jak pokazało Grand Prix w Warszawie, było to strzałem w dziesiątkę. Z informacji prasowej od organizatorów dowiadujemy się, że średnio 507 tysięcy osób oglądało najlepszych żużlowców świata. To jedna z najwyższych oglądalności podczas zawodów żużlowych.

Ostatni bieg turnieju w telewizji obejrzało 742 tysiące widzów, a WP SportoweFakty donosi, że łącznie chwilę Grand Prix widziało aż 1,5 miliona ludzi. Stanowiło to aż 8,5 proc. udziału w ogólnej widowni telewizyjnej. Tak dużej oglądalności w telewizji TTV nie było jeszcze nigdy.

Kolejne rundy Grand Prix w Polsce również będą transmitowane na otwartym kanale TTV. 29 czerwca runda zawita do Gorzowa, 31 sierpnia do Wrocławia, a 28 października finał cyklu odbędzie się w Toruniu. Już w najbliższy weekend żużlowcy rywalizować będą w niemieckim Landshut. Runda Grand Prix rozpocznie się w sobotę 18 maja o 19:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Klasyfikacja Grand Prix na żużlu: