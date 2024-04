Zmarzlik jechał kapitalnie aż do finału. Sensacyjne rozstrzygnięcia w GP Chorwacji [WIDEO]

Bartosz Zmarzlik rozpoczął walkę o piąty tytuł indywidualnego mistrza świata podczas pierwszej serii żużlowego Grand Prix w chorwackim Grand Prix. W prestiżowym cyklu zobaczyliśmy także innych Polaków - Szymona Woźniaka i Dominika Kuberę, a także kapitalnych Jacka Holdera, Roberta Lamberta czy Leona Madsena.

Jack Holder najlepszy w fazie zasadniczej. Bartosz Zmarzlik w czołówce, Polacy powalczyli podczas Grand Prix w Gorican

Już w pierwszej serii startów oglądaliśmy polski pojedynek na torze, kiedy to w drugim biegu spotkali się dwaj byli koledzy ze Stali Gorzów - Szymon Woźniak i Bartosz Zmarzlik. Pierwszy ekspresowo wyskoczył przed mistrza świata, ale nie był w stanie utrzymać go na dystansie i to Zmarzlik zgarnął pierwszą "trójkę".

Nieco gorzej spisał się Dominik Kubera, który w swoim pierwszym starcie zdobył jeden punkt. Oprócz Zmarzlika "trójki" przywozili Robert Lambert, Jack Holder i dość sensacyjnie Kai Huckenbeck, który ograł wicemistrza świata Fredrika Lindgrena. Niespodziewanie zero punktów miał na koncie Leon Madsen.

Na początku drugiej serii startów Zmarzlik przegrał ze świetnie startującym Michelsenem i musiał też bronić się przed Huckenbeckiem, ale finalnie zdobył dwa punkty. Już w szóstym biegu ostatni przyjechał Szymon Woźniak, a kolejny raz wygrał Lambert i udowodnił znakomitą formę. W kolejnej gonitwie oglądaliśmy aż dwa upadki i wygraną Woffindena. Sporo ciekawego ścigania pokazał Dominik Kubera, ale nie wybierał najlepszych ścieżek i finalnie w swoim biegu przyjechał za Madsenem i Holderem, zgarniając jeden punkt.

Kolejna seria rozpoczęła się od "dwójki" Woźniaka, którego wyprzedził tylko kapitalny tego dnia Holder. W 10. biegu niezwykle ważne trzy punkty zapisał na koncie Zmarzlik, który wygrał bezpośredni bieg z groźnym Lambertem. W tym samym starcie słabo spisał się jednak Kubera, który jechał po jeden punkt, ale zostawił zbyt dużo miejsca Zagarowi i zakończył z zerem. Później swoją trójkę dość spokojnie przywiózł Madsen, a na zakończenie serii Vaculik świetnie ograł Lindgrena w samej końcówce biegu i również dopisał na konto pełną pulę.

Po dwóch "jedynkach" i zerze w czwartej serii przebudził się Dominik Kubera. Zawodnik Motoru Lublin znakomicie wyskoczył ze startu i przez cały bieg trzymał się krawężnika, co dało mu pierwszą wygraną i zachowanie szans na awans do półfinału. Kolejny bieg padł łupem Lamberta, który niezmiennie był w znakomitej formie i nie dał rywalom szans. Podobnie jak Holder w 15. gonitwie, która zakończyła się niemałą sensacją, bo z najgorszego pola startowego ostatni przyjechał Zmarzlik i przywiózł zero punktów po kapitalnej walce z Lindgrenem. Na koniec serii znakomicie z Bewleyem ścigał się Woźniak i wywalczył dwa punkty, dojeżdżając za plecami Huckenbecka.

Ostatnia seria zaczęła się od "jedynki" Lindgrena, za plecami Michelsena i Madsena, co spowodowało niepewność wicemistrza świata, czy awansuje do półfinału. W 19. biegu niespodziewanie wygrał Lebiediew, a za jego plecami rozegrała się walka o wygraną w fazie zasadniczej. Finalnie przypadło ono Holderowi, który miał na koncie 12 punktów. W następnym starcie najlepszy okazał się Kubera, dzięki czemu zapewnił sobie miejsce w półfinale, ale ostatni dojechał Woźniak i pożegnał się z zawodami w Gorican. Na koniec tej fazy zmagań najlepszy był Zmarzlik, który zapewnił sobie drugie miejsce i wybór pola startowego w półfinale.

Zmarzlik przepadł w finale. Szokujący wynik Grand Prix w Gorican

W pierwszym półfinale niestety nie liczył się Kubera i przyjechał ostatni, czym zakończył zmagania w Chorwacji. W wielkim stylu wygrał Holder, a drugi był Doyle, który ograł Huckenbecka na dystansie. W drugim półfinale niedościgniony był Zmarzlik, a za jego plecami chwilę powalczyli Lindgren i Lambert, ale to Szwed okazał się lepszy.

W wielkim finale wygrał najlepszy w sobotni wieczór Jack Holder, który nie dał szans rywalom i pierwszy raz w karierze triumfował w cyklu Grand Prix. Za jego plecami przyjechali Jayson Doyle, Fredrik Lindgren i Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata nie załapał się więc na podium, co z pewnością jest niemałym zaskoczeniem. Największym jest jednak miejsce Doyle'a, który w ekstralidze legitymuje się średnią 1,200 punktu na bieg i jest cieniem samego siebie, a wskoczył na podium prestiżowego cyklu.

Wyniki Grand Prix Chorwacji na żużlu:

1. Jack Holder (Australia) 18 (3, 2, 3, 3, 1, 3, 3),

2. Jason Doyle (Australia) 12 (2, w, 2, 2, 2, 2, 2),

3. Fredrik Lindgren (Szwecja) 11 (2, 2, 2, 1, 1, 2, 1),

4. Bartosz Zmarzlik (Polska) 14 (3, 2, 3, 0, 3, 3, 0),

5. Robert Lambert (Wielka Brytania) 12 (3, 3, 2, 3, 0, 1),

6. Kai Huckenbeck (Niemcy) 11 (3, 1, 1, 3, 2, 1),

7. Leon Madsen (Dania) 9 (0, 3, 3, 1, 2, 0),

8. Dominik Kubera (Polska) 8 (1, 1, 0, 3, 3, 0),

9. Mikkel Michelsen (Dania) 7 (0, 3, 1, 0, 3),

10. Martin Vaculik (Słowacja) 6 (0, 0, 3, 2, 1),

11. Szymon Woźniak (Polska) 6 (2, 0, 2, 2, 0),

12. Jan Kvech (Czechy) 6 (2, 1, 0, 2, 1),

13. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 5 (1, w, 0, 1, 3),

14. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 5 (1, u, 1, 1, 2),

15. Matej Zagar (Słowenia) 4 (1, 2, 1, 0, 0),

16. Tai Woffinden (Wielka Brytania) 3 (0, 3, 0, 0, 0).

Klasyfikacja generalna cyklu Grand Prix po zmaganiach w Gorican:

1. J. Holder 20 pkt

2. Doyle 18

3. Lindgren 16

4. Zmarzlik 14

5. Lambert 12

6. Huckenbeck 11

7. Madsen 10

8. Kubera 9

9. Michelsen 8

10. Vaculik 7

11. Woźniak 6

12. Kvech 5

13. Lebiediew 4

14. Bewley 3

15. Zagar 2

16. Woffinden 1

