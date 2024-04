Polacy mistrzami Europy. Co za forma, co za dominacja! Jest niebotyczny rekord

Drużynowe Mistrzostwa Europy to jedne z najmłodszych turniejów żużlowych. W sobotę 6 kwietnia w Grudziądzu odbyła się trzecia edycja. Co ciekawe, w dwóch poprzednich triumfowała reprezentacja Polski. W 2022 roku nasi zawodnicy wygrali w Poznaniu, natomiast przed rokiem po złoto sięgnęliśmy w niemieckim Stralsundzie. W obu zawodach kolejno na 2. i 3. miejscu plasowała się Dania oraz Wielka Brytania. To sprawiło, że apetyty na trzeci medal były ogromne.

Żużel. Polacy Drużynowymi Mistrzami Europy! Co za wynik. Najlepszy w historii

DME w Grudziądzu rozpoczęły się o godz. 14:00. W rywalizacji udział wzięły reprezentacje Danii, Szwecji, Czech i Polski. Nasi zawodnicy od początku rywalizacji udowadniali, że są w kapitalnej dyspozycji. Bartosz Zmarzlik, bracia Piotr i Przemysław Pawliccy, Patryk Dudek oraz Wiktor Przyjemski zwyciężyli większość wyścigów, w których brali udział, co przełożyło się na kapitalny wynik całego zespołu. Polacy trzeci raz w historii zdobyli złoto!

Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobył Patryk Dudek, który wygrał aż cztery z pięciu wyścigów (za zwycięstwo 3 pkt - przyp. red.), tylko raz zajmując drugie miejsce. Świetnie spisał się także niezawodny Bartosz Zmarzlik, który również triumfował w czterech seriach. Łącznie Polacy uzbierali aż 51 oczek, co jest rekordem w krótkiej historii Drużynowych Mistrzostw Europy. Do zgarnięcia w sumie było 60 punktów, co oznacza, że nasi zawodnicy stracili ich zaledwie dziewięć. Kompletnie zdominowaliśmy stawkę, o czym świadczy fakt drudzy Duńczycy zgromadzili w sumie jedynie 35 oczek.

Mimo imponującego wyniku niektórzy reprezentanci i tak uważali, że i tak mogli zaprezentować się nieco lepiej. Do grona takich perfekcjonistów należy zaliczyć Przemysława Pawlickiego i Zmarzlika. - Nigdy nie jest łatwo. Cieszymy się, że Polska znów jest górą. Mega komfortowo czułem się w dwóch pierwszych biegach. Niby wygrywamy, ale może być lepiej. Teraz się skupimy, pracujemy i ciśniemy dalej - mówił czterokrotny mistrz świata w wywiadzie dla TVP Sport. - Ciągle mamy najlepszych żużlowców na świecie. Jesteśmy hegemonami! - rozpływali się komentatorzy.

Żużel. Oto Wyniki DME 2024:

1. Polska 51 punktów

Bartosz Zmarzlik 13 (3,3,1,3,3)

Patryk Dudek 14 (3,3,3,2,3)

Przemysław Pawlicki 10 (2,3,3,2,-)

Piotr Pawlicki 13 (2,3,3,2,3)

Wiktor Przyjemski 1 (1)

2. Dania 35 punktów

Mikkel Michelsen 9 (3,1,2,1,2)

Anders Thomsen 14 (3,2,3,3,3,0)

Rasmus Jensen 7 (1,0,2,3,1)

Mads Hansen 5 (1,1,2,-,1)

Bastian Pedersen 0

3. Szwecja 20 punktów

Jacob Thorssell 2 (0,2,0,0)

Antonio Lindbaeck 4 (0,2,d,0,2)

Fredrik Lindgren 10 (2,2,2,0,2,2)

Kim Nilsson 4 (2,1,0,1,-)

Casper Henriksson 0 (w)