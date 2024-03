Spełnił się najczarniejszy scenariusz ws. legendarnego klubu. Fatalne wieści

- Nieuchronnie zmierzamy do zgaszenia światła w klubie. Ten klub od dawna nie jest prowadzony w normalnych warunkach. Trwa agonia - mówi w zeszłym roku Zbigniew Rozkrut, były działacz Unii Tarnów w rozmowie z "Interią". Pod koniec lutego 2024 roku portal Money.pl poinformował o problemach finansowych Grupy Azoty. Źródło podało, że państwowa spółka, która w ostatnich latach była zarządzana przez polityków i ludzi Prawa i Sprawiedliwości, ma 10 miliardów długu. W związku z tym koncern nie może dłużej wspierać żużlowej Unii, której był głównym sponsorem.

REKLAMA

Zobacz wideo Peszko mówi, co z jego walką z Piotrem Żyłą

Grupa Azoty przestanie finansować Unię Tarnów w sezonie 2024

W poniedziałek 11 marca Grupa Azoty opublikowała stosowny komunikat w tej sprawie. Z oficjalnego oświadczenia dowiadujemy się, że spółka w sezonie 2024 nie będzie finansować drugoligowego zespołu.

- Zgodnie z opublikowanymi wynikami finansowymi, od początku 2023 roku Grupa Azoty raportowała kolejno straty netto na poziomach: 555 mln zł w I kwartale, 543 mln zł w II kwartale oraz 743 mln zł w III kwartale. Obecna sytuacja finansowa Grupy Azoty wymaga opracowania i wdrożenia planu restrukturyzacji, umożliwiającego ustabilizowanie pozycji finansowej Grupy. Zaraportowane w ostatnich kwartałach wyniki finansowe powodują, że Grupa Azoty podjęła trudną decyzję o ograniczeniu działań sponsoringowych. W pierwszej kolejności spółka poinformowała o niepodejmowaniu współpracy z Unią Tarnów ŻSSA w sezonie 2024. Pismo w tej sprawie zostało przekazane do Unii Tarnów ŻSSA 11 marca br. - czytamy na portalu tarnow.grupaazoty.com.

- Od niemal 70 lat Grupa Azoty wspiera rozwój tarnowskiego sportu żużlowego. Jesteśmy razem nieprzerwanie od założenia sekcji żużlowej przy Zakładowym Klubie Sportowym Unia Tarnów. Obecna sytuacja finansowa wymagała od nas jednak podjęcia trudnej decyzji o ograniczeniu tych aktywności. Chcemy nadal wspierać drużyny i zawodników oraz być ambasadorem ich rozwoju. Aby pełnić tę rolę, musimy w pierwszej kolejności wdrożyć działania pozwalające powrócić Grupie Azoty na drogę rentownej produkcji, a ograniczenie wszelkich wydatków zewnętrznych jest w tej sytuacji niestety koniecznością. Jestem przekonany, że plan, który będziemy konsekwentnie realizować pozwoli nam w niedalekiej przyszłości wrócić do rozmów o wsparciu lokalnego sportu - podsumował Krzysztof Kołodziejczyk, pełniący obowiązki szefa koncernu.

Jest to ogromny cios dla Unii Tarnów, która potrzebuje natychmiastowej pomocy. W zeszłym tygodniu "Przegląd Sportowy" ujawnił, że zespół z Małopolski zwrócił się z prośbą o pomoc do władz miasta, które nie są skore do finansowania klubu. Losy Unii mają zostać wyjaśnione we wtorek.

W pomoc klubu zaangażowała się społeczność kibiców Unii. W tym celu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl, gdzie można wpłacać środki, które trafią do zespołu.

Unia Tarnów jest trzykrotnym drużynowym mistrzem Polski (2004, 2005 i 2012), który jeszcze w 2018 roku występował w ekstralidze. Od tamtego jednak czasu klub zaliczył cztery kolejne sezony w I lidze. Z kolei w 2023 i 2024 roku występowała w II lidze żużla.