Słynny polski stadion zmienił nazwę. Trudno będzie ją zapamiętać

Włókniarz Częstochowa to niezwykle zasłużony dla polskiego żużla klub, który w ostatnich siedmiu sezonach dwukrotnie stawał na trzecim miejscu podium ekstraligi. Drużyna ta jeździ na wiekowym, ale zmodernizowanym stadionie przy ulicy Olsztyńskiej na Zawodziu. Częstochowski owal zdążył wryć się w pamięć kibicom "czarnego sportu" w kraju, ale z nowym sezonem dojdzie do małej zmiany w jego nazwie.

Zmiana na stadionie w Częstochowie. "Nie sprowadzajmy tego do pieniędzy"

Na ponad 16-tysiecznym obiekcie w Częstochowie w poprzednim sezonie zasiadało średnio 10150 widzów, co daje klubowi trzeci wynik w ekstralidze. Do tej pory fani przybywali na Arenę zielona-energia.com Częstochowa, ale będą musieli przyzwyczaić się do nowej nazwy.

Wszystko dlatego, że Włókniarz podpisał umowę z nowym sponsorem, który wykupił prawa do nazwy stadionu. Od teraz częstochowski owal będzie nosił nazwę Krono-Plast Arena Częstochowa. Nowy sponsor klubu zajmuje się m.in. produkcją i montażem kominków. Władze Włókniarze są zadowolone z nowej umowy i nie tylko ze względu na pieniądze.

- Poznałem wspaniałych ludzi, wspaniałego człowieka, jakim jest Bartłomiej Januszka. Otwartego, bardzo życzliwego człowieka, który powiem szczerze, emanuje taką pogodą ducha - mówił o właścicielu nowego sponsora prezes Włókniarza Michał Świącik. - Podpisując umowę z firmą Krono-Plast, podpisując tę umowę na trzy lata, myślę tutaj, że bardziej się cieszymy z partnera, jakiego otrzymaliśmy. Nie sprowadzajmy tylko tego do pieniędzy za nazwę stadionu jako formę reklamy, ale skupmy się na tym, że do klubu dołączył nowy partner z dużym potencjałem - podsumował Świącik.

Tytularnym i głównym sponsorem częstochowskiego klubu pozostaje jednak firma Tauron i to jej nazwa będzie widniała przed nazwą klubu w sezonie 2024. Ten rozpocznie się już za moment i to właśnie meczem Włókniarza Częstochowa z Unią Leszno. Starcie odbędzie się w Lesznie 12 kwietnia.