Janusz Kowalski nie wytrzymał. Dostało się całemu klubowi

Janusz Kowalski w przeszłości był wiceprezydentem Opola, gdzie zajmował się głównie sportem. Polityk pomógł wówczas m.in. w przekształceniu PGNiG Superligi piłki ręcznej w ligę profesjonalną ligę zawodową, dzięki czemu Gwardia Opole stała się profesjonalnym klubem i zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski. Teraz ma rady dla żużlowego Kolejarza Opole, któremu obiecywał pomoc.

Janusz Kowalski krytykuje żużlowy klub. Wcześniej obiecywał im złote góry

- Kolejarz Opole to wspaniały klub żużlowy, wielka duma całego Opola. Ja sam byłem i jestem wielkim kibicem tego klubu. Opolszczyzna zasługuje na to, żeby mieć mocny w Ekstralidze kwalifikowany klub żużlowy. Myślę, że niebawem dojdzie już do zakomunikowania takich pozytywnych informacji dla tego klubu - mówił we wrześniu 2023 roku Janusz Kowalski i obiecywał pomoc opolskiemu klubowi, którego władze namawiał do przekształcenia w spółkę akcyjną.

Wiadomo jednak, że obietnice nie zostały spełnione, a Kolejarz w kolejnym sezonie wystartuje w drugiej lidze żużlowej i raczej o awans nie powalczy. Kowalski przekonuje jednak, że klub nie otrzymał pomocy dlatego, że nie spełnił jej warunków.

- Skoro deklarowałem im swoją pomoc, bo wydaje mi się, że mam swego rodzaju praktyczne doświadczenie w tym temacie, to nie wiem, w czym jest problem. Jednak dla jasności. Samo przekształcenie w spółkę akcyjną nie rozwiąże wszystkich problemów. Tutaj chodzi o zmianę sposobu myślenia. Kolejarz ma naprawdę ogromny potencjał marketingowy i niestety nie jest wykorzystywany. Działacze powinni pójść po rozum do głowy i wyciągnąć wnioski - powiedział polityk PiS-u w rozmowie z Interią.

Zdaniem Kowalskiego Kolejarz Opole nie jest obecnie gotowy na walkę o sukcesy właśnie przez zarządzających klubem. - Największym problemem jest brak strategii, brak profesjonalnego zarządzania, co jest bardzo łatwe do udowodnienia. Jeżeli Kolejarz jest w tym samym miejscu od próby odbudowy, którą jako wiceprezydent Opola odpowiedzialny za sport zainicjowałem w 2015 roku, no to o czym my rozmawiamy. Nie trzeba być wielkim analitykiem, żeby jednoznacznie stwierdzić, że coś tutaj ewidentnie nie działa - przekonuje.

Niedawno polski żużel przeszedł sporą reformę. Speedway Ekstraliga przejęła rozgrywki 1. ligi, którą przekształciła na Speedway 2. Ekstraligę. Z kolei dotychczasowa 2. liga zmieniła się w Krajową Ligę Żużlową i to w niej w nowym sezonie wystartuje Kolejarz Opole. Pierwszy mecz zespół rozegra 30 marca, a ich rywalami będą zawodnicy Polonii Piła.