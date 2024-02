"Najlepsza liga świata" w TVP Sport? Wielkie plany nowego kierownictwa

Nowy sezon żużlowej Ekstraligi rozpocznie się 12 kwietnia i zakończy się 29 września br. Mistrzostwa z poprzedniego sezonu będzie bronić Motor Lublin i ma szansę na to, by być najlepszy w Polsce po raz trzeci z rzędu. Po czterech latach z klubu odszedł Jarosław Hampel i nie należy wykluczać, że to będzie ostatni sezon Fredrika Lindgrena w Motorze. Tuż przed sezonem odbędzie się 35. Kryterium Asów oraz drużynowe mistrzostwa Europy i obie imprezy pokaże TVP Sport. "Żeby nie było, że sama piłka" - pisał Jakub Kwiatkowski, dyrektor stacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Czy istnieje szansa na to, że Ekstraliga będzie wkrótce pokazywana w telewizji publicznej? Pojawiają się wieści w tej sprawie.

Wielki powrót żużla do Telewizji Polskiej? Oczekiwanie na zwycięzcę przetargu

"Przegląd Sportowy Onet" informuje, że TVP będzie starać się o sublicencję do Ekstraligi. "W kuluarach coraz głośniej mówi się o tym" - miała przekazać jedna z osób pracujących dla TVP Sport. Obecnie prawa do pokazywania rozgrywek w latach 2021-2025 ma Canal+, a Eleven Sports pokazuje dwa piątkowe mecze w każdej kolejce w ramach sublicencji. W przetargu na lata 2026-2028 udział bierze Canal+ oraz Discovery. Warto dodać, że na antenach m.in. Eurosportu jest pokazywane żużlowe Grand Prix.

Plan TVP jest taki, by usiąść do rozmów ze zwycięzcą przetargu, który został ogłoszony w grudniu zeszłego roku. Na razie nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie, ale wiele wskazuje na to, że żużel pozostanie w Canal+ na kolejne lata. Ten nadawca ma obecnie prawa do Ekstraligi oraz drugiej ligi żużlowej. TVP miałoby w ramach sublicencji pokazywać jeden mecz w każdej kolejce. W tym przypadku w grę wchodziłoby nie tylko TVP Sport, ale też może jedna z głównych anten Telewizji Polskiej, czyli TVP 2.

"Przegląd Sportowy Onet" dodaje, że ostatnie transmisje żużla w TVP Sport cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Indywidualne mistrzostwa Europy oglądało prawie 400 tys. osób, a towarzyski mecz między Polską a Australią (wygrana 60:30 Polski) obejrzało ponad 300 tys. widzów. "Takiej oglądalności nie miały nigdy żaden mecz Ekstraligi w Canal+. W pierwszej fazie poprzedniego sezonu największą widownię zgromadził pojedynek Apatora Toruń z Betard Spartą Wrocław. Obejrzało go 261830 widzów" - czytamy w artykule.

TVP Sport miało prawa do transmitowania wybranych meczów Ekstraligi w latach 2018-2012. Wtedy spotkania były pokazywane na kanałach TVP Sport, a także na TVP Info czy nieistniejącej już stronie internetowej itvp.pl.