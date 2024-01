Dwukrotny mistrz Polski wraca z przytupem. Blisko umowy z państwowym gigantem

Texom Stal Rzeszów może mocno namieszać na żużlowej mapie Polski. Zasłużony klub w latach 60. zdobywał dwa tytuły mistrza Polski. Potem jeszcze trzykrotnie stawał na ligowym podium. Ostatni raz w najwyższej klasie rozgrywkowej pojechał w 2015 roku. Potem pojawiły się problemy finansowe, utrata licencji, ale od pewnego czasu wszystko układa się wzorowo. Teraz pojawiła się kolejna dobra wiadomość.

To może być spektakularny powrót. Klub dostanie wsparcie państwowego giganta?

Klub reaktywowano w 2020 roku. Musiał zaczynać od podstaw, czyli jazdy w II lidze. Po czterech sezonach walka o powrót żużla do Rzeszowa się opłaciła. Zespół awansował do Speedway 2. Ekstraligi (dawniej 1. Ligi Żużlowej), pokonując w decydującym dwumeczu Start Gniezno. Wygląda na to, że w przyszłym sezonie nie będzie bez szans na awans do elity.

Jak poinformował portal WP Sportowe Fakty, władze Stali prowadzą rozmowy w sprawie nowej umowy sponsorskiej. - W tym momencie nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Negocjujemy z różnymi podmiotami, ale nic więcej nie mogę zdradzić - powiedział portalowi prezes Michał Drymajło.

Na razie nie wiadomo, o jakie firmy chodzi. Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez WP jednym z zainteresowanych wsparciem odradzającej się ekipy z Rzeszowa ma być jedna ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Orlen. Pieniądze od państwowego giganta mogą sprawić, że zespół włączy się do walki o wejście do Ekstraligi.

Wielkie nadzieje w Rzeszowie. Coraz lepsza sytuacja Stali. "Drużyna jest nieobliczalna"

Sytuacja finansowa i tak jest w tym momencie niezła, o czym informował Drymajło w rozmowie z portalem Nowiny24 - Budżet zależy, jak daleko drużyna zajedzie. Im dalej, tym większe będą koszty, ale także większe wpływy. Szacuję budżet między osiem, a dziewięć milionów złotych - powiedział. Mimo to prezes tonował nastroje. Zdradził, co będzie celem na kolejny sezon. - Przede wszystkim zapewnienie pełnej wypłacalności klubu, jego dalszy rozwój organizacyjny i utrzymanie drużyny w Speedway 2. Ekstralidze. Chciałbym bardzo, aby nasza Texom Stal awansowała do play-off. Drużyna jest nieobliczalna, więc dużo się może wydarzyć - dodał.

Szanse na dobry wynik są tym większe, że w Stali pozostali jej najlepsi zawodnicy m.in. Jacob Thorssell, Marcin Nowak, czy Krystian Pieszczek. Do tego klub już zrobił pierwszy duży transfer. Wzmocnił go legendarny Duńczyk Nicki Pedersen.