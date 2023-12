Zbigniew Boniek, były znakomity piłkarz i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej znany jest tego, że teraz często zabiera głos w mediach społecznościowych. Wypowiada się, często trafnie, na tematy nie tylko piłkarskie, ale też o innych sportach czy też sprawach politycznych.

REKLAMA

Zobacz wideo

Boniek dosadnie skomentował czołową ligę. "To jest obecnie wiocha"

Teraz Zbigniew Boniek ocenił polską ligę żużlową, uznawaną za jedną z najlepszych na świecie. Właśnie żużel to jedna z wielu pasji Bońka.

- Myśmy tak całemu żużlowemu światu odskoczyli finansowo i sportowo, że możemy wyznaczać pewne trendy. Widać to po wynikach juniorów. Prawie co roku FIM, czy FIM Europe zmieniają zasady rozgrywek, bo są przerażone, że Polacy wszystko i wszędzie wygrywają. To zaprocentowało tym, że możemy powiedzieć, iż żużel to polski sport. Mamy piękne stadiony, niesamowite oprawy meczów, nasze Ekstraliga jest fantastyczna, Gala Ekstraligi. To jest wszystko inny świat. Jakieś 20 lat temu jeździłem za Tomkiem Gollobem po Europie i widziałem, jak to wyglądało wcześniej, a jak wygląda teraz - mówi w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Boniek w mocnych słowach ocenił też ligę angielską. Dodał też, że to właśnie Polacy muszą wyznaczać trendy.

- Anglia, gdzie kiedyś była najlepsza liga świata, to jest obecnie wiocha niesamowita. Podobnie w Szwecji, jest to sport absolutnie na marginesie. My zatem musimy wyznaczać standardy, także finansowe i uważnie patrzeć, na rozwój żużla w innych krajach. Żużel w przeciwieństwie do innych sportów motorowych jest specyficzny. Wielkie koncerny nie są nim zainteresowane, zdają sobie sprawę z płytkości tego rynku. Produkowane pod speedway części, są tylko do niego dopasowane, nie nadają się do masowej sprzedaży. Dla mnie żużel to jest wielka miłość, mógłbym o nim opowiadać godzinami, ale musimy sobie zdawać sprawę, że pewne niebezpieczeństwa są i dlatego potrzebujemy mądrych ludzi, by o tym sporcie decydowali - dodał Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek dla Sport.pl klaruje deklarację w sprawie Rosji: Powiedziałem to jasno

- Ja swojego zdania od półtora roku nie zmieniam. Jest ono proste i wyraziste: "nie" dla Rosji. Głosowałem przeciwko tej decyzji - powiedział Sport.pl pod koniec września Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, a obecnie wiceprezydent UEFA.