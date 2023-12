"Potwór" na antenie. Był pod tyłkiem, potem między nogami. "Wypaliłem"

- Nie chcę, żeby nam jego sukcesy spowszedniały. On robi naprawdę wielkie rzeczy. Tomasz Gollob w Grand Prix jeździł od 1995 do 2013 roku i zdobył tylko jedno mistrzostwo świata, a czekał na nie 15 lat. Zmarzlik jeździ od 2016 roku i już ma czwarte mistrzostwo - mówi Michał Korościel. - Jedyne złoto Golloba celebrowaliśmy, długo o nim dyskutowaliśmy, a na kolejne mistrzostwa Zmarzlika mówimy: "No okej". Moim zdaniem to są wielkie osiągnięcia i trzeba o nich głośno mówić - dodaje.

Trudno się nie zgodzić. Ale czy zgadzacie się, że jazda Zmarzlika po kolejne złoto była najlepszym momentem roku w całym polskim sporcie? Głosujcie, a w sondażu zamieszczonym na końcu poniższej rozmowy wybierajcie z 10 propozycji przygotowanych przez Sport.pl. I przeczytajcie, dlaczego Korościel nawet nie chce poznać pozostałych dziewięciu "momentów".

Łukasz Jachimiak: Razem z kibicami na Sport.pl wybieramy najważniejszy moment polskiego sportu w 2023 roku. Odczytać ci 10 propozycji czy od razu powiesz, że momentem roku było kolejne złoto Bartosza Zmarzlika?

Michał Korościel: Od razu powiem: "kolejne złoto Bartosza Zmarzlika!".

No i po zabawie! Ale dlaczego tak? Przecież wielkie rzeczy robiła Iga Świątek, wspaniałe osiągnięcia mieli siatkarze, momenty błysku mieli skoczkowie...

- Ale przecież o tym powiedzą inni ludzie, których zapytacie, więc ja powiem o Zmarzliku!

No dobrze, mów proszę, widocznie prawdą jest, że mama dosypywała ci żużlu do kaszki.

- Nie, nie, nie! Ojciec mi wtłaczał metanol w żyły!

Ha, ha! Można zacytować?

- Oczywiście!

No dobra - dlaczego moment wielkiego zwycięstwa Zmarzlika uważasz za tak wyjątkowy, że nawet nie chcesz posłuchać, jakie wybraliśmy inne momenty polskiego sportu Anno Domini 2023?

- To jest mocno subiektywne, bo nie da się wybrać, który moment był rzeczywiście najlepszy. Zupełnie obiektywnie to można stwierdzić, kto jest najszybszy w biegu na sto metrów. A tu mamy kwestię, jak bardzo dane wydarzenie zagrało, jak mocno wpłynęło na twoje emocje, jak bardzo tobą wstrząsnęło, ile radości, ile łez ci dało. Na mnie zdecydowanie najmocniej zadziałało zwycięstwo Zmarzlika. To był wspaniały finał sezonu, w którym wszystko szło mu jak z płatka, był zdecydowanie najlepszy, aż tu nagle w przedostatniej rundzie, gdy miał już sobie zapewnić mistrzostwo świata, popełnił głupi błąd, bo założył na kwalifikacje nie ten kombinezon, który trzeba, i został zdyskwalifikowany. To musiało strasznie na niego wpłynąć. Mistrzostwo musiał sobie zapewnić w ostatniej rundzie, w domu [w Toruniu - red.]. Wiadomo było, że i tak jest faworytem, bo mała przewaga mu została [sześć punktów nad drugim Fredrikiem Lindgrenem - Szwed zmniejszył ją pod nieobecność Zmarzlika w Vojens o 18 punktów - red.], ale musiał się wykazać ogromną odpornością psychiczną. Te dwa tygodnie między Vojens a Toruniem to pewnie była dla niego straszna męka. Podejrzewam, że nawet po schodach chodził ostrożnie, żeby niczego sobie nie zrobić. Ostatecznie to dźwignął. Znowu!

Czwarty tytuł zdobył, pokazując, że jest najlepszy nawet wtedy, gdy rzucają mu kłody pod nogi, choć nie wiem, czy to nie za dużo powiedziane, bo przecież w regulaminie jest jasno napisane, że za taki błąd, jaki Zmarzlik popełnił, jest dyskwalifikacja. Ale mimo wszystko to było niesportowe i gdyby skończyło się tak, że Bartek nie zdobyłby mistrzostwa świata, to pewnie do tej pory byśmy to roztrząsali. Jednak Zmarzlik tytuł zdobył i uznaliśmy, że to było jak jego zwykły dzień w biurze. I właśnie dlatego głosuję na ten moment - żeby podkreślić, że to wcale nie był zwykły dzień w biurze Zmarzlika!

Nie chcę, żeby nam jego sukcesy spowszedniały. On robi naprawdę wielkie rzeczy. Tomasz Gollob w Grand Prix jeździł od 1995 do 2013 roku i zdobył tylko jedno mistrzostwo świata, a czekał na nie 15 lat. Zmarzlik jeździ od 2016 roku i już ma czwarte mistrzostwo. Jedyne złoto Golloba celebrowaliśmy, długo o nim dyskutowaliśmy, a na kolejne mistrzostwa Zmarzlika mówimy: "No okej". Moim zdaniem to są wielkie osiągnięcia i trzeba o nich głośno mówić.

Toruńskie zwycięstwo Zmarzlika dla mnie było momentem niezapomnianym nie dlatego, że Bartosz tam zdobył swoje czwarte mistrzostwo. Ja na zawsze zapamiętam styl - przecież tracący sześć punktów w klasyfikacji generalnej Lindgren naciskał na naszego lidera z całych sił i zajął w tym turnieju drugie miejsce. Na pierwsze Zmarzlik nie dał mu szans.

- Tak, Lindgren nie popełniał błędów, Lindgren robił, co mógł, ale mógł co najwyżej zająć drugie miejsce. On nie może mieć do siebie absolutnie żadnych pretensji, bo stawał na rzęsach, żeby zdobyć to mistrzostwo świata, a musiał się obejść smakiem, bo Zmarzlik był nieosiągalny dla całego świata. Finał w Toruniu był spektakularny i dla dramaturgii, dla widowiska, ostatecznie dobrze się stało, że Zmarzlika w tym Vojens wykluczyli. Wiem, że to źle brzmi, ale...

Dobra, dobra, to przecież wasza robota! Discovery, które organizuje i transmituje cykl, chciało mieć jak najlepszą oglądalność finałowych zawodów.

- Ha, ha, słyszałem tę teorię - tak, dokładnie. I wiesz co? Następnym razem Zmarzlika wyrzucimy z dwóch rund! Żeby było jeszcze ciekawiej!

Myśląc o tegorocznym złocie Zmarzlika, najlepiej pamiętam taki moment z drogi do tytułu, w którym on szalał na torze, a ty krzyczałeś, że ma potwora między nogami. Powiedz szczerze - to był spontan, czy miałeś ten tekst przygotowany i czekałeś na idealny moment?

- Kiedyś, z rok-dwa lata temu, powiedziałem, że on ma potwora pod tyłkiem. A teraz pod wpływem emocji wypaliłem, że ma potwora między nogami i dopiero chwilę po tym wygranym przez Zmarzlika finale do mnie dotarło, jak moje słowa mogły zostać zinterpretowane. Chciałem, żeby mój komentarz zabrzmiał fajnie, ale niekoniecznie dwuznacznie. Ale ostatecznie nie rozpaczam. Najważniejsze, że to było prawdziwe. Bo jak sobie coś takiego przygotujesz i powiesz niezależnie od sytuacji, to wyjdzie słabo, a ten wielki finał w Gorzowie był trzy razy powtarzany i gdy ostatecznie Zmarzlik najpierw wyprzedził Lidngrena, a potem Madsena, to emocje były ogromne. To był fenomenalny bieg, moim zdaniem najlepszy bieg całego sezonu, i wtedy można było sobie na taki komentarz pozwolić.

A według ciebie Zmarzlik jest takim potworem, który będzie pożerał wszystkich jeszcze przez pięć, sześć, siedem lat? Ile tytułów mistrza świata on będzie miał na koniec kariery?

- Wszyscy mówią, że pobicie rekordu Tony'ego Rickardssona to kwestia trzech, może czterech lat. Bartek ma cztery tytuły, a Rickardsson miał sześć. Zgadzam się, że pierwsze miejsce w historii dla Zmarzlika to tylko kwestia czasu. Zwłaszcza że wciąż do Grand Prix nie wracają Rosjanie. Ja nie chcę powiedzieć, że gdyby oni wrócili, to Bartek by nie zdobył mistrzostwa świata - nie, nie, i tak by zdobył, bo jest najlepszy. Pokazuje to w Ekstralidze, w której Rosjanie jeżdżą, a on ma najlepszą średnią punktową. Ale z Rosjanami w Grand Prix jemu byłoby trudniej. Bo gdyby miał jakiś słabszy dzień czy dwa, to oni byliby blisko, oni by na coś takiego czyhali. A tak jest paru zdolnych chłopaków, którzy mogą zdobyć mistrzostwo świata, ale oni mają talent, mają fantazję, mają sprzęt, natomiast nie mają takiej determinacji, jaką ma Bartek, nie mają takiego parcia, że muszę i koniec!

Pamiętam Grand Prix w Cardiff z tego sezonu, gdy Zmarzlikowi kompletnie nie szło - podczas tych zawodów był moment, że on był naprawdę najwolniejszy ze wszystkich 16 zawodników, a ostatecznie wszedł do finału i jeszcze stanął na podium. Rywale tego nie mają. Jak nie idzie Madsenowi, Bewleyowi, Holderowi, Lambertowi, to oni czasami nie dojeżdżają nawet do półfinału, a jak nie idzie Zmarzlikowi, to on kończy na trzecim albo czwartym miejscu. To jest różnica między nimi a nim.

Ty masz 39 lat, ja mam 40, więc obaj świetnie pamiętamy, jak w Grand Prix z resztą świata walczył Tomasz Gollob. Potrafisz wskazać największą różnicę między nim a Zmarzlikiem? Bo charakter idealny do tego sportu oraz talent do niego na pewno jest u obu naszych mistrzów porównywalny. A czy jest tak, że Zmarzlik ma większe możliwości finansowo-sprzętowe od tych, jakie miał Gollob?

- Nie. Od końcówki lat 90. Gollob już też miał bardzo duże możliwości. Początkowo rzeczywiście było tak, że żużlowcy z Zachodu mieli lepszy dostęp do sprzętu i Gollob musiał się z tym zmagać. Ale pod koniec lat 90. Gollob miał już i talent, i pieniądze, i spokojnie już wtedy mógł zostać mistrzem świata [został nim dopiero w 2010 roku - red.]. Różnica między Gollobem a Zmarzlikiem polegała na tym, że Gollob nikomu nie ufał. Absolutnie nikomu! On każdą śrubkę musiał dokręcić sam i jeszcze wierzył w światowy spisek, że wszyscy są przeciwko niemu. Zmarzlik jest zupełnie inny - on od lat ma w parku maszyn mechaników, którym ufa, jest tam tata, jest jego brat. Tomek miał swoich mechaników, ale jak oddawał silniki do tuningu, to nie wierzył, że ten tuner na pewno zrobi mu wszystko dobrze, bo to był też tuner Rickardssona czy kogoś innego z czołówki. Zmarzlik korzysta z usług Ryszarda Kowalskiego, który pomaga też kilku innym czołowym żużlowcom, i Bartek nie ma podejrzeń, że Kowalski zrobi mu coś na złość, bo jest mechanikiem nie tylko jego, ale też jego największego rywala.

Moim zdaniem to jest główna różnica: Zmarzlik ufa ludziom dookoła siebie i przede wszystkim jest bardziej otwarty. Zmarzlik przed Grand Prix chodzi po parkingu, zagląda do innych żużlowców, zagaduje. A Tomek był zamknięty w sobie i czasami nie trzymał ciśnienia. U niego pod kopułą mocno się grzało - w Ekstralidze rok w rok miał najwyższą średnią punktową, nawet jak kolejne tytuły mistrza świata zdobywał Rickardsson, ale w Grand Prix Gollobowi zdarzały się głupie błędy. Podam przykład - pierwsze w historii Grand Prix w Cardiff, zdaje się w 2001 roku: Gollob szedł jak burza i było oczywiste, że w finale wybierze pole A, bo ono dawało megaprzewagę. Ale Gollob zaczął kombinować i wybrał pole B. Rickardsson zrobił na to wielkie oczy, wziął pole A i wygrał turniej. To są różnice na korzyść Zmarzlika. Natomiast jeśli chodzi o talent, to u obu jest porównywalny, a nawet powiedziałbym, że Gollob miał większy.

Generalnie można chyba spokojnie powiedzieć, że w żużlu Zmarzlik przebił Golloba? Tu nie mamy takiej sytuacji, jak w skokach, gdzie jedni powiedzą, że naszym najlepszym zawodnikiem w historii jest Adam Małysz, a inni powiedzą, że Kamil Stoch?

- Są tacy, którzy powiedzą, że najlepszy jest Gollob! Jego się uwielbiało za umiejętność jazdy parami. Gollob miał oczy dookoła głowy. To się bardzo przydaje nie w Grand Prix, tylko w zawodach drużynowych. Mnóstwo razy było tak, że szczególnie jak na trzecim miejscu jechał Jacek Gollob, brat Tomka, to Tomek potrafił jechać tak, żeby zatrzymać tego drugiego, nawet na szerokim torze, żeby Jacek się przesunął na drugie miejsce. A Bartek jest indywidualistą - nieważne czy są zawody indywidualne, czy drużynowe, on puszcza klamkę, jedzie do przodu i niespecjalnie się przejmuje kolegą z pary, a nawet czasami mu się zarzuca, że niekiedy - pewnie niechcący - temu koledze przeszkadza, tak bardzo jest skoncentrowany na tym, żeby wygrać. Są ludzie, którzy uważają, że Gollob był zawodnikiem kompletnym, a Zmarzlik nie jest, bo Gollob jechał indywidualnie w zawodach indywidualnych i drużynowo w drużynowych, czyli lepiej się dopasowywał. A Bartek zawsze jeździ indywidualnie. Gdybym miał wymienić jedną przewagę Golloba nad Zmarzlikiem, to właśnie wymieniłem. No i druga - że Gollob był pierwszym Polakiem w erze Grand Prix, który zdobył mistrzostwo świata i to zawsze będzie się wspominało z wielkim sentymentem. Oczywiście wcześniej mistrzem świata był Jerzy Szczakiel, ale to nie nasze czasy, to było wiele lat przed erą Grand Prix.

Z tego, co mówisz, wyciągam taki wniosek, że Gollob to był drużynowiec, ale tylko na torze, natomiast poza nim samotnik. Z kolei Zmarzlik na torze jest sam, ale poza torem nie. Poza nim ma sprawdzoną grupę, której ufa, a kiedy okoliczności tego wymagają, dopuszcza kolejnych ludzi, jak tego mechanika, którego dołączył do swojego teamu przed finałem Grand Prix.

- Tego mechanika dobrze znał, bo Marek Hućko jest z Gorzowa, tak jak Zmarzlik. I to jest fachura. A ten ruch Bartka pokazywał, jak bardzo on chce kolejnego złota. Przy każdym żużlowcu w Toruniu było dwóch mechaników, a przy Zmarzliku na kwalifikacjach było sześciu. Gollob potrafił pomagać swoim kolegom z drużyny, szczególnie z Polonii Bydgoszcz. Pamiętam takie mecze z lat 90., że jak wynik był na styku, to wszyscy jechali na motorach Golloba. Ale to absolutnie wszyscy, włącznie z juniorami! Nie mówię, że Bartkowi nie zależy na sukcesach drużynowych, ale Tomek tym naprawdę żył. On w ostatnich biegach praktycznie zawsze jechał, a jeśli nie było go na torze, to stał za torem i mówił kolegom, jak jechać, dawał im sprzęt, ustawiał im ten sprzęt - to było w nim super. Szkoda tylko, że potrafiąc ludziom pomagać, niespecjalnie im ufał. Jak tylko coś miało wpływ na jego wynik, to naprawdę był podejrzliwy. Gdyby jemu ktoś zaproponował swój sprzęt, to bardzo podejrzliwie by to tego podszedł. Zresztą, był taki jeden bieg - to było w Drużynowym Pucharze Świata w Lesznie, gdzie Gollobowi zupełnie nie szło, a Krzysztofowi Kasprzakowi szło świetnie. I w końcu na ostatni bieg Kasprzak dał Gollobowi swój motor, a Gollob go z bezradności wziął i wygrał, i Polska zdobyła ten Drużynowy Puchar Świata.

Kończąc - rozumiem, dlaczego na sportowy moment roku wybierasz triumf Zmarzlika, ale szczerze powiem, że nie zrozumiem, jeśli za chwilę mi powiesz, że Zmarzlik to też najlepszy polski sportowiec mijającego roku. Dla mnie bezsprzecznym numerem jeden była Iga Świątek.

- Nie no, ja uwielbiam żużel, ale nie jestem wariatem! Moim zdaniem też najlepsza była Iga!