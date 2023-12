Zmarzlik włożył sobie kij w szprychy. "Dyskwalifikacja". Niespodziewane emocje!

15 grudnia ruszyliśmy na Sport.pl z plebiscytem, w którym wybieramy sportowy moment roku 2023. Nominowaliśmy 10 wydarzeń, które znajdziecie w sondażu na końcu tego artykułu. Głosowanie trwa do 30 grudnia, a my w jego trakcie przypominamy każdy z tych momentów chwały polskiego sportu. Tym razem wspominamy wspaniały finisz Bartosza Zmarzlika w walce o mistrzostwo świata.

Objeżdżał wszystkich, jak chciał. Liderem mistrzostw świata był od pierwszego Grand Prix w kwietniu, do ostatniego we wrześniu. Z dziewięciu turniejów, w których pojechał, wygrał pięć. Ale choć od jego zwycięstwa na inaugurację w chorwackim Gorican do wygranej na koniec w Toruniu nawet przez moment nie było wątpliwości, kto jest najlepszym żużlowcem świata, to na finiszu sezonu jednak przeżyliśmy ogromne emocje. I stres.

Zmarzlik włożył sobie kij w szprychy

W Vojens, w dziewiątym z dziesięciu Grand Prix 2023 roku, Bartosz Zmarzlik miał spokojnie zapewnić sobie mistrzowski tytuł. Drugi w klasyfikacji generalnej Fredrik Lindgren tracił wtedy do Polaka aż 24 punkty. Wszyscy byli przekonani, że rywalizacji między nimi już nie będzie, bo Zmarzlik odjechał i jest nie do dogonienia. I wtedy okazało się, że mistrz sam włożył sobie kij w szprychy. Dyskwalifikacja za założenie niewłaściwego stroju na kwalifikacje (z logiem nie tego sponsora) - to była spektakularna i bolesna wywrotka. Pod nieobecność Zmarzlika Lindgren odrobił aż 18 z 24 punktów straty. I finał w Toruniu "stał się wydarzeniem, którego wszyscy nie mogli się doczekać. A najbardziej Zmarzlik.

"Podejrzewam, że nawet po schodach chodził ostrożnie"

- Te dwa tygodnie między Vojens a Toruniem to pewnie była dla niego straszna męka. Podejrzewam, że nawet po schodach chodził ostrożnie, żeby niczego sobie nie zrobić. Ostatecznie to dźwignął. Znowu! - mówi w rozmowie ze Sport.pl Michał Korościel, który jazdę Zmarzlika po kolejne złoto komentował na antenie Eurosportu.

30 września na Motoarenie Zmarzlik wygrał Grand Prix w mistrzowskim stylu. Lindgren walczył ze wszystkich sił i był drugi, Szwed pokazał, że jest najlepszy ze wszystkich, którzy ścigają się w swojej lidze. A Zmarzlik pokazał, że ma własną.

Wyprzedził Golloba, a nawet Lewandowskiego

Na pewno są kibice, którzy uznali, że czwarte mistrzostwo świata Zmarzlika zdobyte w pięciu ostatnich sezonach to w sumie nic wyjątkowego, że to wręcz norma. Korościel mocno protestuje przeciwko takiemu patrzeniu na jedną z największych gwiazd polskiego sportu. - Nie chcę, żeby nam jego sukcesy spowszedniały. On robi naprawdę wielkie rzeczy. Tomasz Gollob w Grand Prix jeździł od 1995 do 2013 roku i zdobył tylko jedno mistrzostwo świata, a czekał na nie 15 lat. Zmarzlik jeździ od 2016 roku i już ma czwarte mistrzostwo. Jedyne złoto Golloba celebrowaliśmy, długo o nim dyskutowaliśmy, a na kolejne mistrzostwa Zmarzlika mówimy: "No okej". Moim zdaniem to są wielkie osiągnięcia i trzeba o nich głośno mówić - podkreśla.

Komentator Eurosportu opowiada, że dla niego zdobycie kolejnego złota mistrzostw świata przez Zmarzlika było najlepszym momentem polskiego sportu w 2023 roku. Dziennikarz, którego kibice kojarzą z żużlem i ze skokami narciarskimi (prowadzi w Eurosporcie studio przy okazji transmisji z Pucharu Świata) jest zapewne wyrazicielem tego, co czuje silna żużlowa społeczność.

- Jak się środowisko żużlowe zmobilizuje, to będzie ciekawie, bo oni w takich głosowaniach są niebezpieczni! - uśmiecha się Zbigniew Boniek, z którym wspominamy jak Zmarzlik w 2020 roku głosami fanów żużla wygrał plebiscyt na najlepszego sportowca Polski. Wtedy, po swoim pierwszym w karierze mistrzostwie świata, w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" sensacyjnie pokonał Roberta Lewandowskiego.

Zmarzlik ma potwora między nogami i jest potworem

Teraz jest tak, jak mówi Korościel - popisy Zmarzlika trochę nam spowszedniały. Ale czy na coś takiego można powiedzieć jedynie: "No okej"?

W rozmowie ze Sport.pl Korościel tłumaczy, jak to się stało, że w trakcie finału Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim krzyczał o potworze między nogami Zmarzlika. Natomiast wszyscy ci, którzy żużel śledzą, wiedzą, że Zmarzlik to po prostu potwór pożerający rywali.

On już w swoim debiucie w mistrzostwach świata wjechał na podium - w wieku 17 lat był trzeci w Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim w 2012 roku. Wtedy wyprzedził czwartego na mecie Golloba. Nauczyciel Zmarzlika (przez jakiś czas obaj reprezentowali barwy gorzowskiej Stali) był w tamtym momencie siedmiokrotnym medalistą indywidualnych MŚ, w tym mistrzem świata z 2010 roku. A Zmarzlik tamtego dnia został najmłodszym w historii jeźdźcem na podium Grand Prix. Dziś ma 28 lat, osiem sezonów regularnych startów w cyklu i - uwaga! - już też siedem medali indywidualnych MŚ, jak Gollob. Przy czym aż cztery medale Zmarzlika są złote.

W całej historii czarnego sportu za największych mistrzów uchodzą Ivan Mauger i Tony Rickardsson, którzy mistrzami byli po sześć razy. Zmarzlik o tym nie mówi (postanowił nie ujawniać swoich marzeń), ale każdy, kto go zna, jest pewny - on Nowozelandczyka i Szweda goni. I dogoni oraz przegoni - to podobno kwestia czasu. Oby takich momentów jak ten wrześniowy z Torunia Zmarzlik przeżył jeszcze wiele. A my razem z nim!