Wielka impreza znów na Stadionie Śląskim. Powrót po pięciu latach

To już pewne. Firma One Sport oraz europejski oddział Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM) poinformowali, że na Stadionie Śląskim znów zagoszczą żużlowcy. W sezonie 2024 chorzowskim obiekt będzie gospodarzem finału TAURON Speedway Euro Championship, czyli ostatnich zawodów, których stawką jest indywidualne mistrzostwo Europy. Cykl wraca do "Kotła Czarownic" po pięciu latach przerwy.

