To może być koniec polskiego klubu. Prezes aresztowany, szokujące zarzuty

Kolejarz Rawicz z ogromnymi problemami musi mierzyć się już od jakiegoś czasu, ale ostatnie wydarzenia mogą się okazać dla niego gwoździem do trumny. Ekipa ta w minionym sezonie II ligi żużlowej była zdecydowanie najsłabsza. Z zaledwie pięcioma punktami w dorobku zajęła ostatnie, siódme miejsce. Klub był mocno niedofinansowany, a przy życiu utrzymywał go jedynie prezes i główny sponsor w jednej osobie Sławomir K. Problem w tym, że właśnie został on zatrzymany.

Prezes Kolejarza Rawicz usłyszał zarzuty. "Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej"

O sprawie poinformował dziennikarz portalu WP Sportowe Fakty, Mateusz Puka. "Prezes Kolejarza Rawicz, Sławomir K. zatrzymany przez policję. Usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Zarzut związany ze śledztwem ws. obrotu śmieciami. To może oznaczać koniec nadziei na start Kolejarza w lidze" - napisał na platformie społecznościowej X.

Sławomir K. jest założycielem i współwłaścicielem firmy Metalika Recycling, czyli sortowni śmieci, która została sponsorem tytularnym klubu z Rawicza. Jak doniósł portal WP Sportowe Fakty, w aresztowaniu brał udział policyjny Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą w Radomiu, a sprawę prowadzi Prokuratura Regionalna w Łodzi. - Sławomir K. został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Prokurator przedstawił mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach, w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami. Do zatrzymania doszło w związku ze śledztwem dotyczącym gospodarki odpadami. W tym momencie z uwagi na dobro śledztwa nic więcej nie mogę powiedzieć - przyznał w rozmowie z portalem prokurator Krzysztof Bukowiecki, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

To koniec żużla w Rawiczu? Jasna deklaracja

Kłopoty Sławomira K. mogą na dobre przekreślić szanse, że żużel w Rawiczu przetrwa. Już w lipcu informowaliśmy, że prezes zastanawiał się nad zakończeniem działalności klubu. - Moje stanowisko jest jasne, jeśli przed kolejnym sezonem nie dostanę większego wsparcia z miasta i od sponsorów, to nie będzie żużla w Rawiczu. Nie zamierzam dłużej ciągnąć tego sam - powiedział wprost. Kolejarz Rawicz w II lidze żużlowej występował nieprzerwanie od 2014 r., na polskich stadionach ścigał się zaś od 1996 r.