Senator odpowiedział na krytyczny list kibiców. Mocne słowa

Senator Władysław Komarnicki podpadł kibicom Motoru Lublin, gdy został zapytany na Facebooku o to, czy Motor "będzie miał kasę na kolejny sezon". - Stanę na głowie, żeby nie mieli - odpowiedział zaraz po październikowych wyborach parlamentarnych były prezes Stali Gorzów, odnosząc się do wsparcia ze Spółek Skarbu Państwa, które otrzymuje lubelski klub. - Nie może być tak, że jeden klub z publicznych pieniędzy dostaje fortunę, a inny cukierki, bo tak sobie zdecydował jakiś minister. Mam nadzieję, że nowa władza ukróci te procedery, no chyba, że umowy są wieloletnie, ale w tej sytuacji niech głos zabiorą prawnicy - dodawał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Kibice Motoru w środę opublikowali list otwarty, który odnosił się do wypowiedzi senatora Koalicji Obywatelskiej. "Z przykrością zauważamy, że owa spirala pomówień i bezpardonowych oskarżeń ma źródło wśród osób związanych z szeroko pojętym środowiskiem żużlowym. Mamy oczywiście na myśli wypowiedź Pana Władysława Komarnickiego - prezesa honorowego Stali Gorzów, a do niedawna członka Rady Nadzorczej Ekstraligi Żużlowej (sic!)" - czytamy w liście.

Władysław Komarnicki odpowiedział na list kibiców. "Nie może być"

Na komentarz parlamentarzysty nie trzeba było długo czekać. - Najpewniej podpuścił ich jakiś polityk. Niech ten list sobie powieszą nad łóżkiem - stwierdził w rozmowie z portalem WP SportoweFakty Komarnicki. Podkreślał, że to nie jest jego prywatna wendetta przeciwko zespołowi z Lublina.

- Chcę zmiany chorego systemu i nic więcej. Nie interesuje mnie żaden Motor. Pan Sasin potraktował pieniądze podatników, jak swoje własne. Nie może być takiej sytuacji, że jakaś partia bierze moje oraz innego obywatela pieniądze i zanosi je tam, gdzie chce. To nie powinno się zdarzyć w żadnym państwie Unii Europejskiej, ale pasuje mi do Rosji czy Białorusi - dodawał.

Zdaniem Komarnickiego zmiana w finansowaniu klubów jest potrzebna dla dobra całej ligi. - Jeśli Motor będzie przyjeżdżał tak napakowanym zespołem, to słabsze drużyny będą przegrywały 20:70 lub 30:60. W ten sposób będziemy dobijać kluby, które nie mają pełnego dofinansowania. To jest prosta ekonomia - zakończył. Jego zdaniem obecny model jest kupowaniem medali, a nie zdrową rywalizacją.

W minionym sezonie Motor Lublin po raz drugi z rzędu został mistrzem Polski. Srebrny medal wywalczyła Sparta Wrocław, a trzecie miejsce zajął Apator Toruń.