Rosjanin chce reprezentować Polskę. Szybko dostał odpowiedź związku

Artiom Łaguta dwa lata temu wygrał mistrzostwo świata na żużlu jako reprezentant Rosji, ale od lat zawodnik związany jest z Polską. Polskie obywatelstwo ma od 2020 roku, ale po wybuchu wojny w Ukrainie został wykluczony ze zmagań w PGE Ekstralidze i Grand Prix. Co prawda do polskiej ligi wrócił w sezonie 2023, ale nadal nie może rywalizować na międzynarodowej arenie z uwagi na pochodzenie. Nie tak dawno zawodnik dał do zrozumienia, że uważa to za niesprawiedliwie podejście i chce znów walczyć na torze. Tym razem pod polską flagą.

Artiom Łaguta chce zdobywać medale dla Polski, a prezes PZM mówi: Niemożliwe

W rozmowie z "Tygodnikiem Żużlowym" Łaguta podkreślał, że chce zdobywać medale dla Polski. - Nie widzę powodu, żebym miał jechać jako bezpaństwowiec, czy pod neutralną flagą. Dlatego mnie czasem boli, jak słyszę kogoś, kto mówi, że nie widzi mnie w polskich barwach w indywidualnych zawodach. Dlaczego ktoś mi chce odebrać prawo, żebym zaśpiewał na płycie hymn Polski? A ja go zaśpiewam - przekonywał.

Na słowa Łaguty odpowiedział prezes Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora.

- To jest oczywiście jego zdanie, którego ja nie podzielam. On w przeszłości startował jako zawodnik rosyjski, reprezentował Rosję i FIM w takich przypadkach bierze pod uwagę te fakty. Dopiero na ich podstawie, kiedy zechce, może wydać zgodę na wydanie licencji międzynarodowej. Z tego co wiem, na ten moment jest to niemożliwe - oznajmił Sikora na briefingu prasowym cytowany przez "Przegląd Sportowy Onet".

Wszystko więc wskazuje na to, że Łaguta kolejny rok nie wystartuje w Grand Prix. - Tylko na koniec sezonu zapytałem się władz cyklu i żużla, czy jest szansa, żebym otrzymał "dziką kartę" na sezon 2024. Odpisali mi, że będzie trudno i już się z tym pogodziłem, że kolejny rok nie będzie mnie w cyklu Grand Prix - dodawał w wyżej cytowanym wywiadzie.