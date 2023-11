Czarne chmury nad sponsorem ukochanego klubu Sasina. "Spore zastrzeżenia"

Motor Lublin ledwie sześć lat temu został reaktywowany, ale tak krótki okres wystarczył mu, aby wrócić na najwyższy szczebel i zdobyć dwa mistrzostwa Polski (w sezonach 2022 i 2023). Do klubu trafiło kilku uznanych zawodników z Bartoszem Zmarzlikiem na czele. O wszystko to byłoby znacznie trudniej, gdyby nie wsparcie ze strony spółek Skarbu Państwa, takich jak Orlen, Grupa Azoty, kopalnia Bogdanka, Lotto czy PKO BP. Są one nadzorowane przez Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych w rządzie Zjednoczonej Prawicy, która niebawem może stracić władzę.

Nowe rozdanie polityczne może oznaczać duże zmiany dla Motoru. Władysław Komarnicki, senator Koalicji Obywatelskiej oraz były prezes Stali Gorzów, już zapowiedział, że będzie dążył do zmian w tej materii. - Mam nadzieję, że nowa władza ukróci te procedery - oznajmił. Wtórował mu Arkadiusz Myrcha, poseł KO. - Obecna sytuacja jest chora - stwierdził.

Posłanka KO ujawniła prawdę na temat sytuacji kopalni Bogdanka. To może być problem Motoru Lublin

Niedawno Marta Wcisło, posłanka KO, nagłośniła problemy, jakie pojawiły się w kopalni Bogdanka. Chodzi przede wszystkim o złą kondycję finansową, ale także organizację rozbieranej sesji zdjęciowej. To wszystko sprawiło, że niebawem w spółce mogą nastąpić duże zmiany, również dotyczące finansowania klubu żużlowego.

Mimo że Wcisło ma "spore zastrzeżenia" do działalności Bogdanki, to nie uważa, że powinno to wpłynąć na kwestie sponsoringowe. - To nic niezwykłego, że takie firmy wspierają sport czy kulturę w regionie. Tak było zawsze, a już zwłaszcza gdy mówimy o czołowych klubach w Polsce. Nie wyobrażam sobie, by w kolejnych latach spółki Skarbu Państwa miałyby odwrócić się od Motoru Lublin - powiedziała w rozmowie z WP SportoweFakty. Według niej słabsze wyniki finansowe są skutkiem "błędnych decyzji zarządu".

Posłanka nie zgodziła się też ze słowami Komarnickiego, który liczy na mniejsze zaangażowanie państwowych spółek w finansowanie Motoru. - Wielkie spółki trafiły do Motoru dopiero gdy klub zaczął odnosić spektakularne sukcesy, a spółkom sponsoring zaczął się po prostu opłacać. Nie będę krytykować mojego kolegi z Senatu, ale jednocześnie mogę zapewnić, że będę robiła wszystko, by największe spółki wciąż wspierały Motor Lublin - dodała.

Dwugłos wśród polityków KO ws. finansowania Motoru Lublin. "Należy uszanować umowy"

To kolejny przypadek, gdy polityk KO opowiada się za dalszym finansowaniem Motoru przez spółki Skarbu Państwa. Poseł Robert Dowhan stwierdził, że próby ograniczenia wsparcia byłyby "absurdem": - Jeśli jakaś umowa jest podpisana, to należy ją uszanować. Na nieco inną rzecz zwrócił uwagę prezydent Lublina Krzysztof Żuk. "Odłóżmy politykę na bok i przypomnijmy, że to Miasto Lublin od lat wspiera finansowo ten klub żużlowy. Tylko od 2019 roku, dofinansowanie wyniosło blisko 19 mln zł, a miejskie dotacje umożliwiają klubowi nieodpłatne korzystanie ze stadionu przy Al. Zygmuntowskich" - przekazał.