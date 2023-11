Mistrz Polski kończy karierę w wieku 21 lat. Podjął decyzję po życiowym sezonie

Początek października był świetnym okresem dla Denisa Zielińskiego. Wtedy to 21-latek zdobył mistrzostwo w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów z zespołem Orlen Cellfast Wilków Krosno. Zieliński dobrze prezentował się w meczach U-24 Ekstraligi, gdzie jego średnia biegowa oscylowała w granicach 1,8. Po zakończeniu sezonu żużlowiec miał odejść z zespołu z Krosna i kontynuować karierę w pierwszej Lidze Żużlowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Jędrzejczyk zapowiada starty w nowej dyscyplinie!

Daniel Zieliński kończy karierę. "Nie wyobrażałem sobie tego w taki sposób"

- Odchodzę z Krosna po tym sezonie i szukam klubu na przyszły rok, gdzie będę mógł się rozwijać - mówił niedawno 21-latek przed kamerami programu Motowizja, przyznając, że chciałby trafić do najwyższej klasy rozgrywkowej żużla w Polsce. Nie zgłosił się po niego żaden zespół, jednak według ekspertów Zieliński mógłby być uzupełnieniem którejś z drużyn drugiej ligi. Tymczasem okazało się, że zawodnik w bardzo młodym wieku podjął decyzję o zakończeniu kariery.

W środę na profilu Instagram Daniela Zielińskiego pojawił się długi wpis, w którym zawodnik wytłumaczył, dlaczego nie zobaczymy go już na żużlowych torach. "Na wstępie chciałbym podziękować zespołowi Wilków Krosno za miniony sezon, był on pełen wzlotów i upadków. Rok 2023 był dla mnie najlepszym sezonem w karierze żużlowej. Nabrałem wiele doświadczenia, które z każdym dniem pokazywało efekty mojej pracy. Starałem się dawać z siebie 110%, lecz nie zawsze to wychodziło. Dziękuję Kibicom za wspaniały doping na każdym meczu. Dziękuję mojemu klubowi za każdą możliwość jazdy i rozwijania się" - rozpoczął 21-latek.

Następnie Zieliński podziękował kibicom, którzy wspierali go podczas różnych zawodów oraz przyznał, że decyzja o zakończeniu kariery i przemyślana i właściwa. " Drodzy Kibice, z wielką trudnością, ale i determinacją, podchodzę do napisania tych słów. Po wielu latach zmagania się na torze, zdecydowałem, że nadszedł czas, by zakończyć moją karierę żużlową. Wielokrotnie zastanawiałem się, jak będzie wyglądał ten moment, w którym zakończę karierę. Na pewno nie wyobrażałem sobie tego w taki sposób. Teraz, kiedy jestem w tym miejscu, jest to równie trudne, jak myślałem, że będzie. Jestem przekonany, że to jest właściwa decyzja" - dodał zawodnik.

Denis Zieliński zadebiutował w PGE Ekstralidze w barwach GKM-u Grudziądz w 2020 roku. W pierwszym sezonie wystąpił w 20 biegach i miał średnią 0,200 pkt na bieg. W 2021 roku wynosiła ona 0,806. W minionym sezonie, który był najlepszy w jego karierze, było to już 0,950 pkt na bieg. W PGE Ekstralidze występował także w barwach Apatora Toruń oraz Wilków Krosno.