"Sędziowie na telefon" w polskiej lidze? Znany arbiter alarmuje

Pieczę nad wszystkimi sędziami w żużlowej PGE Ekstralidze trzyma Główna Komisja Sportu Żużlowego. Szefem arbitrów jest Leszek Demski, który w przeszłości sam pracował na torze i rozstrzygał sporne sytuacje. Teraz to on częściowo ustala kierunek pracy podwładnych, a w magazynach żużlowych wyjaśnia wszelkie kontrowersje. Zdaniem jednego z byłych sędziów decyzje organu zarządzającego zmierzają w złą stronę i w przyszłości mogą mieć opłakane konsekwencje.

REKLAMA

Zobacz wideo Jurij Gladyr przed superpucharem Polski: Ludzie widzą, że siatkówka daje dużo funu

Znany sędzia wskazuje problem w polskim żużlu. "Arbitrzy nie są niezależni"

Sędzia żużlowy Remigiusz Substyk ostatni raz prowadził mecz 22 kwietnia i w rozmowie z WP SportoweFakty mówi, że na 95. procent już nigdy nie będzie pracował w tej funkcji. Powodem tego są głównie sprawy prywatne, ale duży wpływ ma także funkcjonowanie sędziów w Polsce.

- Nie podoba mi się, w jakim kierunku zmierzają kwestie sędziowskie. Uważam, że mamy poważny problem systemowy. Tematy sędziowskie wymagają reformy, ale to nie jest kwestia personalna. W tym wszystkim nie chodzi o Leszka Demskiego, ale o to, aby osoba nadzorująca sędziów była jak najbardziej niezależna - przekonuje Substyk.

Zdaniem sędziego, Demski ma gigantyczną wiedzę, ale nie on sam podejmuje decyzje w kwestii m.in. wyboru sędziów, czy rozstrzygania ich decyzji. Duży wpływ ma na to Główna Komisja Sportu Żużlowego, która zdaniem Substyka wielokrotnie rozstrzyga w swoim interesie.

- Arbitrzy powinni być całkowicie niezależni, a obecnie nie są, bo coraz ważniejszy staje się interes podmiotu zarządzającego. To widać zresztą po niektórych decyzjach. Każdy z nas jest pewnych zachowań nauczony i jeśli dzieje się coś dziwnego, kompletnie niespodziewanego, czego nie przewiduje nawet regulamin, to wtedy staje się dla mnie jasne, że sędzia nie podejmował tej decyzji sam. A uważam, że to dla przyszłości żużla jest bardzo niebezpieczne - dodał sędzia.

Substyk dodaje, że sam otrzymywał m.in. SMS-y sugerujące decyzję w kwestii m.in. odegrania meczu po opadach deszczu. Jego zdaniem niedługo może dojść do sytuacji, gdzie sędziować będą tylko ci, których decyzje będą pasowały zarządzającym ligami.

- Niestety, obawiam się, że obecny model nadzoru nad arbitrami przy tych wszystkich zależnościach, o których wspomniałem, może sprawić, że będziemy mieć wkrótce sędziów na telefon. To byłoby naprawdę fatalne dla dyscypliny, a niestety moim zdaniem zmierzamy w tym kierunku - podsumował Remigiusz Substyk.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Prawdopodobnie 18 listopada poznamy nowy skład Głównej Komisji Sportu Żużlowego i być może nowego szefa sędziów. Niewykluczone, że wraz z tym dojdzie do zmian w sędziowaniu na trzech poziomach rozgrywkowych w Polsce.