Wielka burza w sieci po tym, co powiedział o Polakach. "Dużo stracił w moich oczach"

Minione rozgrywki nie były łatwe dla Dominika Kubery. Zawodnik Motoru Lublin przez kontuzję stracił część kampanii. Jego drużyna z kolei zaprezentowała się kapitalnie i we wrześniu obroniła złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. - Indywidualnie mamy za sobą trudny sezon. Kontuzja była dla mnie bardzo trudna, ale sezon został szczęśliwie zakończony. Złoto jest złotem i smakuje niesamowicie - powiedział jakiś czas temu Kubera w rozmowie z TVP Sport.

Dominik Kubera odniósł się do sukcesu w Drużynowym Pucharze Świata. "Zdeptali buciorami"

Dominik Kubera znalazł się w składzie reprezentacji Polski podczas lipcowego finału Drużynowego Pucharu Świata, który Biało-Czerwoni wygrali pierwszy raz od sześciu lat, a w sumie sięgnęli dziewiąty raz po to trofeum. 24-letni Leszczynianin w programie "Bartosz Zmarzlik. Taśma Prawdy" emitowanym w Canal+online stwierdził, że Polacy zbyt szybko zapomnieli o tym sukcesie.

- Myślę, że to jest w ogóle krzywdzące dla sportowców, nie? Myślę, że nawet przykład tego naszego Drużynowego Pucharu Świata. To był największy sukces od sześciu lat, który został zdeptany, można powiedzieć, brudnymi buciorami. Wgnieciony w ziemię i nie ma nic już, każdy o tym zapomniał - wyznał.

Polacy nie potrafią się cieszyć sukcesami innych? Tak twierdzi reprezentant Polski, który odniósł się do sytuacji z Bartoszem Zmarzlikiem.

- W ogóle nasza mentalność Polaków jest trochę taka dziwna. Nie umiemy się cieszyć z tego, co mamy. Wszyscy wybitni sportowcy są hejtowani w swoim kraju. To jest bardzo dziwne. Nie mogę tego zrozumieć. Mamy Bartka, który jest wybitny w tym, co robi. Który ma szansę pobić wszystkie rekordy świata, jakie tylko są w dyscyplinie, która się nazywa żużel. Jest gościem niesamowitym, jest cyborgiem. No i wszyscy ludzie go depczą, nie? To jest w ogóle...frustrujące. I to jest dla niego ultra ciężkie na pewno - zakończył.

Burza w internecie po wypowiedzi Kubery

Jego wypowiedź wywołała ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Kibice mieli nieco odmienne zdanie na ten temat. "Może ktoś mi pokazać jakieś negatywne komentarze w stosunku do BZ? Jeszcze takich nie widziałem, a on się stara przekonać, że WSZYSCY go depczą, że tak w tej Polsce jest…", "Dużo w moich oczach stracił Dominik po tych słowach", "99% Polaków bardzo kibicuje Bartkowi i reprezentacji. Najgłośniejsi są ci wiecznie marudzący, stąd czasem można odnieść wrażenie, że to, co mówi Dominik jest prawdą. Myślę jednak, że znaczącą przesadził" - czytamy w komentarzach.