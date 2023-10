Zaczęło się. Senator dobierze się do klubu, który jest oczkiem w głowie Sasina

Pieniądze ze spółek skarbu państwa czy zapowiedź nowego stadionu przez Jarosława Kaczyńskiego. Nie miał źle żużlowy Motor Lublin z rządem Zjednoczonej Prawicy. Teraz jednak to wsparcie może się skończyć przy powstaniu nowego rządu, co zasugerował Władysław Komarnicki, który dostał się do Senatu z Paktu Senackiego. Były prezes Stali Gorzów krótko odpowiedział na pytanie odnośnie pieniędzy dla Motoru Lublin na przyszły sezon.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl