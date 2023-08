Bartosz Zmarzlik znów triumfuje! Wyrównał rekord legendy

Pierwszy raz w historii Grand Prix Łotwy rozegrano w Rydze, w której nie udało się zrobić tego dziewięć lat temu. Wcześniej zawody odbywały się w Dyneburgu, gdzie Bartosz Zmarzlik nigdy nie startował. Najlepszemu żużlowcowi świata nowy tor i liczne problemy w trakcie zawodów nie przeszkodziły w pokonaniu zgarnięciu kolejnej wygranej.

Bartosz Zmarzlik wygral Grand Prix Łotwy. Wyrównał rekord Tomasza Golloba

Do zawodów w Rydze podeszło trzech Polaków: Patryk Dudek, Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik. Dla pierwszej dwójki nie były to udane zawody, ponieważ zanotowali kolejno sześć i siedem punktów, co nie dało im kwalifikacji do półfinałów.

Inaczej niż koledzy jeździł Bartosz Zmarzlik, chociaż również miał sporo trudności. W pierwszym starcie zanotował trójkę, a w drugim dwójkę. W trzecim starcie został wykluczony po oczywistym kontakcie z jednym z rywali. Później dwa razy zdobył dwa punkty, co dało mu dziewięć punktów i brak wyboru pola startowego w półfinale.

Do półfinału Zmarzlik podszedł z teoretycznie niekorzystnego pola C, ale wykorzystał przestrzeń zostawioną przez rywali i wyprzedził Fredrika Lindgrena, Maxa Fricke'a i Leona Madsena. W finale musiał zmierzyć się z drugim Szwedem oraz Taiem Woffindenem i Martinem Vaculikiem, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w drugim półfinale.

Finał przyniósł sporo emocji. Pierwszy start został przerwany, ponieważ ciśnienia pod taśmą nie wytrzymał Woffinden. Brytyjczyk miał na koncie ostrzeżenie, więc w powtórce nie wystartował. Pozostała trójka ustawiła się pod taśmą i najlepszy na starcie był Lindgren. Zmarzlik musiał gonić i kiedy wreszcie się rozpędził, to bez problemów złapał kolegę z Motoru Lublin. Finalnie właśnie Polak dojechał na pierwszej pozycji, drugi był Szwed, a trzeci Vaculik.

Triumf Zmarzlika cieszyć może potrójnie. Po pierwsze zyskał 20 punktów do cyklu Grand Prix i zbliża się do tytułu mistrza świata. Po drugie zanotował 22 wygraną w cyklu i tym samym równał rekord Tomasza Golloba, i zbliżył się do Jasona Crumpa, który ma ich o jedną więcej. Ostatnim powodem do dumy dla Zmarzlika może być fakt, że przedłużył serię wygranych Polaków w Grand Prix Łotwy. Ostatnie trzy edycje wygrywali Krzysztof Kasprzak (2014), Maciej Janowski (2015) i Piotr Pawlicki (2017). Podczas tej sprzed sześciu lat podium uzupełnili Patryk Dudek i Janowski.

Wyniki Grand Prix Łotwy w Rydze:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 15 (3,2,w,2,2,3,3) - 20 pkt GP

2. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 16 (2,3,2,2,3,2,2) - 18

3. Martin Vaculik (Słowacja) - 13 (1,3,1,2,3,2,1) - 16

4. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 14 (1,3,3,1,3,3,w) - 14

5. Jason Doyle (Australia) - 11 (3,2,2,0,3,1) - 12

6. Max Fricke (Australia) - 11 (2,1,3,3,1,1) - 11

7. Leon Madsen (Dania) - 9 (1,2,3,3,0,0) - 10

8. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 8 (3,3,0,1,1,0) - 9

9. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 7 (0,1,3,1,2) - 8

10. Maciej Janowski (Polska) - 7 (2,0,1,3,1) - 7

11. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 7 (3,2,w,1,1) - 6

12. Mikkel Michelsen (Dania) - 7 (0,1,2,2,2) - 5

13. Patryk Dudek (Polska) - 6 (2,0,2,0,2) - 4

14. Kim Nilsson (Szwecja) - 5 (0,1,1,3,0) - 3

15. Francis Gusts (Łotwa) - 1 (1,w,0,0,0) - 2

16. Ernest Matjuszonok (Łotwa) - 1 (1,0) - 1

17. Ricards Ansviesulis (Łotwa) - 0 (u,0) - 0

18. Anders Thomsen (Dania) - 0 (w,-,-,-,-) - 0

Bieg po biegu:

1. (65,49) Lebiediew, Dudek, Woffinden, Michelsen

2. (65,64) Doyle, Janowski, Madsen, Thomsen (w/u)

3. (64,89) Bewley, Fricke, Gusts, Nilsson

4. (65,05) Zmarzlik, Lindgren, Vaculik, Lambert

5. (65,54) Lindgren, Doyle, Fricke, Dudek

6. (xx,xx) Woffinden, Zmarzlik, Nilsson, Ansviesulis

7. (64,62) Vaculik, Madsen, Michelsen, Gusts (w)

8. (64,75) Bewley, Lebiediew, Lambert, Janowski

9. (66,30) Lambert, Dudek, Matjuszonok, Gusts

10. (65,06) Woffinden, Doyle, Vaculik, Bewley

11. (64,96) Fricke, Michelsen, Janowski, Zmarzlik (w/su)

12. (64,39) Madsen, Lindgren, Nilsson, Lebiediew (w/u)

13. (65,28) Madsen, Zmarzlik, Bewley, Dudek

14. (64,93) Janowski, Lindgren, Woffinden, Gusts

15. (65,01) Nilsson, Michelsen, Lambert, Doyle

16. (64,90) Fricke, Vaculik, Lebiediew, Ansviesulis

17. (64,69) Vaculik, Dudek, Janowski, Nilsson

18. (64,63) Woffinden, Lambert, Fricke, Madsen

19. (64,93) Lindgren, Michelsen, Bewley, Matjuszonok

20. (64,67) Doyle, Zmarzlik, Lebiediew, Gusts

Półfinały:

21. (65,11) Zmarzlik, Lindgren, Fricke, Madsen

22. (64,67) Woffinden, Vaculik, Doyle, Bewley

Finał: