Koszmarny wypadek na Grand Prix Łotwy! Wyleciał w powietrze i przeleciał jak kukła [WIDEO]

Już w drugim biegu podczas Grand Prix Łotwy doszło do tragicznie wyglądającego wypadku, bo Thomsen przeleciał przez bandę. A to dlatego, że 29-letni Duńczyk uderzył w motocykl Jasona Doyle'a i w konsekwencji wjechał w dmuchaną bandę, przeleciał przez nią i wylądował na pasie bezpieczeństwa.

Cała sytuacja wyglądała bardzo dramatycznie. Żużlowiec na noszach był transportowany do karetki i pojechał do szpitala. Menedżer reprezentacji Danii i siedmiokrotny mistrz świata - Nicki Pedersen poinformował na antenie Eurosportu, że jego zawodnik ruszał rękami i nogami, co jest pozytywnym objawem, jednak upadł na głowę, przez co stracił przytomność i nie pamiętał momentu wypadku.

GP Łotwy trwa. O punkty do klasyfikacji generalnej walczą Polacy: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Patryk Dudek.