To już koniec! Polski klub przestał istnieć. Dramat dla 60-tysięcznego miasta

KS Spartan został założony w 2018 roku w Przemyślu. Właścicielem zespołu od początku był Maciej Gilowski, który miał wielkie plany co do działalności klubu. Marzył o wybudowaniu w przyszłości większego ośrodka żużlowego. Pomóc w tym miała współpraca z ekstraligowymi Wilkami Krosno.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromna metamorfoza w świecie freaków. "Wierzę w drugą szansę dla człowieka"

KS Spartan Przemyśl przestał istnieć. "Nie ma już żużla"

Jednym z problemów, które od początku dotykały właściciela klubu, były finanse. Gilowski miał problem ze znalezieniem sponsorów i wszystko finansował z własnych funduszy, które w końcu się skończyły. Ponadto urząd miasta nie patrzył przychylnie na działania i nie wspierał inicjatywy żużlowej. Jakiś czas temu ruszyła nawet internetowa zrzutka pieniędzy, ale i ona nie pomogła w poprawie kondycji klubu.

Zmarzlik pokazał swoje nowe cacko za prawie milion złotych. Ma to też Lewandowska

W środę 9 sierpnia oficjalnie przekazano informacje o upadłości Spartana. - To jest już koniec. Oddaliśmy młodych chłopaków do Krosna i niestety nie ma już żużla w Przemyślu. Przykro mi to mówić, ale już walka o żużel się skończyła - powiedział właściciel w rozmowie z "Tygodnikiem Żużlowym".

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Koniec Spartana to spory cios nie tylko dla Przemyśla, ale też wspomnianych Wilków Krosno. W barwach ekstraligowej drużyny jeździli wychowankowie Spartana i młodzi adepci żużla. Do sprawy odniósł się też Ireneusz Kwiecieński, trener zespołu z Krosna. - Myślę, że to była owocna współpraca w trudnym dla nas momencie, kiedy nie mieliśmy własnego toru mini żużlowego. Uważam, że układała nam się ona dobrze - ocenił cytowany przez WP SportoweFakty.

- Trafiło do nas kilku chłopaków, którzy zdawali już nawet licencje i ścigają się w zawodach 80-140cc albo przeszli do 250cc. Prowadzenie klubu wiąże się z dużymi kosztami, nie każdy sobie może na to pozwolić, a tym bardziej w ośrodku, gdzie nie ma wielkich tradycji - dodał szkoleniowiec.

Legendarny obiekt znalazł się pod wodą. Kilka lat temu wygrywał tam polski mistrz

Wspomnieni zawodnicy, którzy wychowali się w Przemyslu to m.in. Maciej Gudyka i Arkadiusz Kordek.

Przemyśl to kolejny ośrodek, który upadł. "Kolejne miasto"

Gilowski zdecyduje się teraz na sprzedaż działek i terenów, gdzie funkcjonował klub. To oznacza definitywny koniec speedwaya w tym mieście liczącym nieco ponad 60 tysięcy mieszkańców. "Nie mają szczęścia ośrodki bez żużlowej historii" - czytamy na profilu PoKredzie.pl.

Przemyśl nie jest pierwszym miastem, w którym żużel upadł. "Po Wałbrzychu, to kolejne duże miasto, stolica byłego województwa, gdzie były już konkretne podwaliny pod speedway, jednak nie udało się przetrwać i rozwinąć idei" - dodano.