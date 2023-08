Mieli najlepszy skład w historii, a znów to samo. Klątwa nad polskim klubem

Żużlowcy ZooLeszcz GKM-u Grudziądz w 14. rundzie PGE Ekstraligi zremisowali 45:45 z Włókniarzem Częstochowa i tym samym dwumecz zakończył się wynikiem 90:90. Tym samym zakończyli sezon z dorobkiem 10 punktów na siódmym miejscu w ligowej tabeli i stracili szansę na miejsce w play-offach. To już czwarty sezon z rzędu na tej samej pozycji. GKM awansował do PGE Ekstraligi i jeszcze nie dał rady awansować do play-offów

Klątwa, czy pech? GKM Grudziądz po raz kolejny na siódmym miejscu w ekstralidze

W ostatnich latach walka o awans do kolejnej fazy wydawała się być znacznie prostsza, ponieważ aż sześć drużyn wchodzi do play-offów. W przypadku GKM-u nawet to nie działa.

Gdyby Grudziądzanie wygrali z Włókniarzem w piątkowy wieczór, mieliby 13 punktów i szansę na szóstą lokatę. Musieliby liczyć, że Unia Leszno nie wygra z bonusem z Wilkami Krosno. Marzenia zakończyły się jednak w 15. biegu, pomimo wygranej Maxa Fricke i Nickiego Pedersena w stosunku 4:2 z Maksymem Drabikiem i Jakubem Miśkowiakiem. Siódme miejsce czwarty rok z rzędu i kompletna klapa.

Zawiódł najważniejszy, reszta nie pomogła. Skład GKM-u Grudziądz był skazany na porażkę?

Na papierze skład GKM-u wydawał się jako najmocniejszy w historii. Wreszcie na wsparcie w postaci drugiego lidera mógł liczyć Nicki Pedersen. I rzeczywiście Max Fricke nie zawiódł - jego średnia to 2,000 pkt mecz. Więcej oczekiwano jednak od legendarnego Duńczyka. Choć średnia 1,968 pkt na mecz to nie wstyd, to wiele meczów grudziądzanom zawalił. Dwa razy w 2023 roku zdobył tylko jeden punkt, nie kończył biegów, kiedy nie miał szans na punkt i stracił sporo w oczach kibiców.

Wyniki zespołu nie spoczywały tylko na wyżej wymienionej dwójce. Wadim Tarasienko notował średnio 1,692 punktu na mecz, kompletnie zawiedli Gleb Czugunow ze średnią 1,500 i Frederik Jakobsen z 1,283. Czugunow przychodził jako doświadczony zawodnik U24, który miał być czołówką tej kategorii wiekowej. Duńczyk z kolei dobrze prezentował się w ubiegłym roku. Nawet powtórzenie średniej z ubiegłego roku, czyli 1,616 byłoby dla GKM-u zbawieniem. Był często najsłabszym punktem zespołu. Wiele zarzutów nie można mieć tylko do juniorów - Kacper Pludra kończy ze średnią 1,393, a Kacper Łobodziński z 1,000.

Problemów GKM-u w tym sezonie było wiele. Najpoważniejszym dyspozycja na wyjeździe. Grudziądzanie przegrali sześć meczów i zremisowali jeden. U siebie wygrywał 56:34 z Motorem Lublin i 50:40 z Apatorem Toruń. Brak drugiego lidera i stabilnej drugiej linii (poza Tarasienko) spowodował jednak, że GKM zawodził w meczach z dolną częścią tabeli. To właśnie dwie porażki z Unią Leszno i przegrana z Wilkami Krosno kosztowały zespół awans do play-offów.

Klątwa więc trwa od 2016. Pytanie, czy to na pewno, aby klątwa czy kolejny rok skład zbudowany na życzeniowej ocenie umiejętności zawodników.