Legendarny obiekt znalazł się pod wodą. Kilka lat temu wygrywał tam polski mistrz

Od niemal miesiąca Słowenia zmaga się z falą powodzi, która obejmuje głównie północną i centralną część kraju. Nie oszczędziła również miejscowości Krsko, która przez lata gościła najlepszych żużlowców na świecie. Miejscowy klub AMD Krsko przekazał fatalne wieści dla miejscowych fanów czarnego sportu.

REKLAMA

Zobacz wideo Najman pokazuje duszenie na dziennikarzu. Tak chciał skończyć Fonfarę, ale się nie udało

Stadion żużlowy zalany przez powódź. Krsko przez lata gościło cykl Grand Prix

Powódź ogarnęła całe miasto, w którym mieszka nieco ponad siedem tysięcy osób. Miasto leży nad rzeką, ale do tej pory nie miało wielkich problemów. Martwić się mogli właściciele stadionu, który umiejscowiono właśnie nad brzegiem rzeki. Niestety jego woda nie ominęła, o czym w sobotę 5 sierpnia poinformował miejscowy klub AMD Krsko.

Były mistrz świata powalił kibica. Teraz dostał karę. Rywale również winni

"Woda wdarła się na tor żużlowy z kanałów i częściowo go zalała, ale na szczęście uniknęliśmy najgorszego. Niech to szybko minie, abyśmy mogli przystąpić do naprawy" - czytamy w komunikacie, zamieszonym w mediach społecznościowych.

Farsa na mistrzostwach Polski. Żenujące sceny

Oznacza to, że faktycznie tor został uszkodzony, ale nie kompletnie zalany i zniszczony. Jeśli powódź przestanie postępować i na obiekt nie dostanie się więcej wody, to po osuszeniu nie powinno być większych problemów z naprawą. Niestety w kolejnych dniach przez Słowenię przejdą kolejne burze i intensywne opady deszczu, co może znacznie pogorszyć sytuację i znacznie bardziej uszkodzić arenę.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Na stadionie Matije Gubca od 2002 do 2019 roku z przerwami organizowano zawody żużlowego cyklu Grand Prix. Wygrywali tam m.in. Tomasz Gollob, Jarosław Hampel i Patryk Dudek, a na podium stawał Rune Hota. W ostatnich z nich triumfował Bartosz Zmarzlik, za którym uplasowali się Martin Vaculik i Leon Madsen. Później w Słowenii odbywały się mniej prestiżowej imprezy, takie jak SEC Challenge w 2022 roku, w których triumfował Andrzej Lebiediew.