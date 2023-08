Były mistrz świata powalił kibica. Teraz dostał karę. Rywale również winni

Trzykrotny mistrz świata Tai Woffinden nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy i będzie go to słono kosztować. Chodzi o sytuację z meczu Unia Leszno - Sparta Wrocław z 21 lipca tego roku. Zawodnicy z Wrocławia niespodziewanie przegrali 42:48, ale mimo to po zakończeniu zmagań podeszli pod sektor kibiców gości, podziękować im za doping. Wtedy to jeden z fanów z Leszna postanowił im trochę poprzeszkadzać.

Tai Woffinden brutalnie potraktował kibica Unii Leszno. Jest decyzja PGE Ekstraligi

Zadowolony kibic przedostał się przez barierki, podszedł do żużlowców Sparty i ostentacyjnie skakał tuż obok nich i wymachiwał szalikiem. Jego zachowanie zdenerwowało Taia Woffindena, który zaszedł go od tyłu, chwycił na nogi i powalił na ziemię. Dopiero wówczas zareagowała ochrona. Pytanie, gdzie była, kiedy fan opuszczał trybunę.

Bierność ochrony nie usprawiedliwia jednak Brytyjczyka i jasne stało się, że będzie musiał ponieść konsekwencje. W grę miało wchodzić nawet zawieszenie. Obyło się jednak bez niego. W piątek Komisja Orzekająca Ligi nałożyła na niego jedynie karę finansową w wysokości 40 tys. zł. Woffinden ma przekazać te pieniądze na rzecz Fundacji Polskiego Związku Motorowego.

Unia Leszno też poniesie konsekwencje. "Za nieodpowiednie zabezpieczenie"

Komisja ukarała również gospodarza tego meczu, czyli Unię Leszno. - Za nieodpowiednie zabezpieczenie tych zawodów (kibic w pasie bezpieczeństwa przy sektorze gości w chwili podziękowań drużyny gości) otrzymał karę pieniężną w wysokości 7 tys. zł - czytamy w komunikacie PGE Ekstraligi.

Po 13 kolejkach Sparta Wrocław jest liderem PGE Ekstraligi z dorobkiem 30 punktów. Porażka z Unią Leszno była jej jak na razie jedyną w tym sezonie. W następnej kolejce wrocławianie zmierzą się u siebie w niedzielę 6 sierpnia z aktualnym mistrzem Polski - Motorem Lublin. Z kolei Unia jest w tym momencie na szóstym miejscu - ostatnim dającym awans do play-offów i niedzielę czeka ją wyjazd na mecz z Wilkami Krosno.