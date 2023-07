Media: Jason Doyle znalazł nowy klub! Hitowy transfer w PGE Ekstralidze

Do zakończenia fazy zasadniczej w PGE Ekstralidze została już tylko jedna kolejka zaplanowana na pierwszy weekend sierpnia. Z kolei w połowie miesiąca rozpocznie się faza play-off, która wyłoni najlepsze ekipy aktualnego sezonu żużlowego. Ostatnie mecze zaplanowano na drugą połowę września.

Jason Doyle odchodzi z Krosna

Choć przed żużlowcami jeszcze trochę ścigania w tym sezonie, to powoli zaczyna "rozkręcać się" rynek transferowy. Jednym z bohaterów zbliżającego się okienka będzie Jason Doyle z Cellfastu Wilków Krosno. Beniaminek nie utrzymał się w lidze, ale Doyle nie zawodzi. W tym sezonie ma średnią 1,944 punktów na bieg, co daje mu 19. miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

Jasne było, że w przypadku spadku, Doyle będzie szukać nowego klub w PGE Ekstralidze. Początkowo mówiło się, że będzie to For Nature Solutions KS Apatora Toruń. Jak się okazuje, doszło jednak do pewnego zwrotu akcji.

Według informacji portalu WP SportoweFakty 37-latek trafi do ZOOleszcz GKM-u Grudziądz. Pierwsze negocjacje miały odbyć się na początku lipca przy okazji ligowego starcia krośnian z grudziądzaninami. W ostatnich dniach miało dojść do porozumienia między stronami. "Jak udało nam się ustalić, strony zawarły je nie tylko w formie ustanej, ale przelały także wszystkie ustalenia na papier" - czytamy.

Jason Doyle może okazać się w Grudziądzu zastępcą Nickiego Pedersena. Niewykluczone, że doświadczony Duńczyk odejdzie z GKM-u. Z kolei klub zamierza zatrzymać Maxa Fricke'a, Wadima Tarasienkę i Kacpra Pludrę, a także postawić na wychowanków.

Po 13. kolejkach ligowych aktualny klub Jasona Doyle'a zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Żużlowcy z Krosna wywalczyli cztery punkty i do wyprzedzającego ich ZOOleszcz GKM-u Grudziądz tracą pięć "oczek". W przyszłym sezonie będą występować więc na drugim szczeblu.