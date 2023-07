Co za manewr! Tak Maciej Janowski wygrał Polakom Drużynowy Puchar Świata [WIDEO]

Wielkie emocje od pierwszego do ostatniego, dwudziestego wyścigu - tak wyglądał sobotni finał Drużynowego Pucharu Świata na żużlu, rozgrywany na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. I przede wszystkim zakończył się on happy-endem, czyli zwycięstwem reprezentacji Polski.

Biało-Czerwoni w finale wystąpili w składzie: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Janusz Kołodziej. Od samego początku na czele zawodów byli Polacy i Brytyjczycy, a w końcówce do tej dwójki dołączyli także Duńczycy. Niespodziewanie trener Rafał Dobrucki nie wystawił Bartosza Zmarzlika w ostatnim biegu nr 20. Szkoleniowiec Polaków uznał, że Zmarzlik będzie bardziej przydatny w wyścigu przedostatnim, w decydującej gonitwie stawiając na przeciętnie spisującego się Macieja Janowskiego.

Zmarzlik w swoim biegu wyprowadził Polaków na jednopunktowe prowadzenie nad Wielką Brytanią i dwupunktowe nad Danią. Dzieło miał zwieńczyć Maciej Janowski, który występował na swoim torze "domowym", jako że od lat jest zawodnikiem Betard Sparty Wrocław.

Ale Janowski nie wyszedł najlepiej ze startu. Był trzeci, a że tak próbował gonić drugiego Brytyjczyka Roberta Lamberta, że po chwili spadł na ostatnie miejsce, bo wyprzedził go jeszcze Duńczyk Anders Thomsen. Ale "Magic" konsekwentnie napędzał się po zewnętrznej, aż wreszcie na okrążenie przed końcem w cudowny sposób, jednym manewrem, wyprzedził obu rywali i przedarł się na drugie miejsce, które dało w ostatecznym rozrachunku Drużynowy Puchar Świata reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski sięgnęła już po dziewiąty Drużynowy Puchar Świata w historii. Szansę na kolejny, dziesiąty, Biało-Czerwoni będą mieli za trzy lata, bo w najbliższych dwóch sezonach będzie rozgrywany turniej Speedway of Nations, czyli mistrzostwa świata par.

