Kosmiczne emocje we Wrocławiu! Ostatnie okrążenie dało Polakom Drużynowy Puchar Świata! [WIDEO]

Po sześciu latach przerwy Drużynowy Puchar Świata wrócił do żużlowego kalendarza. W 2017 roku, gdy te zawody były rozgrywane po raz ostatni, w Lesznie zwyciężyła reprezentacja Polski. W międzyczasie rozgrywano Speedway of Nations, czyli mistrzostwa świata par, ale to jednak trochę inna specyfika zawodów. We Wrocławiu czekaliśmy więc na wielkie żużlowe emocje.

W sobotnie zawody zdecydowanie najlepiej weszli reprezentanci Wielkiej Brytanii. Po tym, jak Robert Lambert, Dan Bewley i Tai Woffinden wygrali swoje wyścigi, Brytyjczycy prowadzili z dorobkiem 9 punktów na 12 możliwych po pierwszej serii startów.

Polacy, którzy wraz z Australijczykami rozpoczęli od sześciu zdobytych punktów, na pierwsze zwycięstwa musieli czekać do wyścigów numer 5 i 6. Wtedy to najpierw Patryk Dudek przywiózł za sobą Dana Bewleya, a następnie Bartosz Zmarzlik Roberta Lamberta oraz oczywiście wszystkich pozostałych zawodników.

W pewnym momencie wyglądało na to, że tylko Polska i Wielka Brytania będą się liczyć w walce o złoto. Po 9 biegach Brytyjczycy mieli 20 punktów, Polacy 16, a Australijczycy i Duńczycy tylko po 9. Wówczas jednak zaczęło się "wielkie równanie" klasyfikacji generalnej. Najpierw dwa wyścigi wygrał Jack Holder, swoje punkty dorzucał regularnie znakomity po duńskiej stronie Rasmus Jensen.

Biało-Czerwoni z kolei kroczek po kroczku doganiali lidera i po 12. biegu, gdy Patryk Dudek przyjechał przed Adamem Ellisem, to oni wysforowali się na jednopunktowe prowadzenie. Ale równanie trwało nadal i dwa biegi później między prowadzącą Polską (23) a ostatnią Danią (19) były tylko trzy punkty różnicy! Po fantastycznym wyścigu szesnastym w wykonaniu Bartosza Zmarzlika i przed biegami nominowanymi, Polacy i Brytyjczycy mieli po 26 punktów, Dania 23, a Australia 21 i ci ostatni nie mogli już korzystać z Jacka Holdera, który po upadku w biegu nr 15 nie był zdolny do dalszej jazdy.

Ale cóż to się działo w wyścigach nominowanych! Rafał Dobrucki na wyścig siedemnasty niespodziewanie wyciągnął Janusza Kołodzieja za Patryka Dudka, ale ten szokujący manewr zupełnie się nie powiódł, bo Kołodziej w swoim pierwszym i jedynym starcie nie przywiózł ani jednego punktu, podczas gdy Dan Bewley przywrócił Brytyjczykom dwupunktowe prowadzenie.

Mieliśmy jednak do czynienia z kolejnym zwrotem akcji - zwycięstwo Dominika Kubery i drugie miejsce Bartosza Zmarzlika (ale przed Brytyjczykiem) sprawiły, że Biało-Czerwoni przed ostatnim wyścigiem znów byli z przodu o jeden punkt. Ale oprócz Wielkiej Brytanii liczyła się także Dania, która traciła tylko dwa punkty do lidera.

I jak całe zawody były niezwykle emocjonujące, to finałowy bieg zniszczył system! Maciej Janowski, który kończył zmagania po polskiej stronie wyszedł jako trzeci, tuż za Robertem Lambertem. Polak tak próbował ścigać Brytyjczyka, że zapomniał o Andersie Thomsenie i musiał atakować wszystkich z ostatniej pozycji. Wydawało się, że złoto ucieka Polakom, ale Janowski napędzał się i napędzał po zewnętrznej, by na ostatnim okrążeniu absolutnie genialnym manewrem wyprzedzić zarówno Thomsena, jak i Lamberta, a następnie popędzić po mistrzostwo świata dla Polski ku uciesze 13 tysięcy kibiców na Stadionie Olimpijskim.

Polska po raz dziewiąty w historii wywalczyła Drużynowy Puchar Świata! I tylko można się smucić, że kolejne zawody z tego cyklu dopiero za trzy lata...

Wyniki finału Drużynowego Pucharu Świata:

1. Polska - 33

Bartosz Zmarzlik - 11 (1,3,2,3,2)

Patryk Dudek - 6 (2,3,1,0)

Maciej Janowski - 9 (2,0,2,1,2 )

Dominik Kubera - 9 (1,2,2,1,3)

Janusz Kołodziej - 0 (0)

2. Wielka Brytania - 31

Tai Woffinden - 7 (3,3,0,0,1)

Tom Brennan - 0 (0,0)

Adam Ellis - 3 (1,0,2)

Robert Lambert - 12 (3,2,3,3,1)

Dan Bewley - 9 (3,2,1,2,1)

3. Dania - 29

Nicki Pedersen - 0 (0)

Mikkel Michelsen - 2 (0,1,1)

Rasmus Jensen - 13 (3,3,1,3,2,1)

Leon Madsen - 9 (0,1,3,2,3)

Anders Thomsen - 5 (1,0,2,2,0)

4. Australia - 27

Jack Holder - 8 (2,0,3,3,-)

Max Fricke -7 (1,2,1,0,3)

Jason Doyle - 10 (2,0,2,3,3)

Jaimon Lidsey - 1 (1,0,0)

Chris Holder - 1 (0,1,0)

Finał DPŚ "bieg po biegu":

Bieg nr 1: 1. Bewley (3), 2. J. Holder (2), 3. Zmarzlik (1), 4. Pedersen (0).

Bieg nr 2: 1. Woffinden (3), 2. Dudek (2), 3. Fricke (1), 4. Michelsen (0).

Bieg nr 3: 1. Jensen (3), 2. Doyle (2), 3. Kubera (1), 4. Brennan (0).

Bieg nr 4: 1. Lambert (3), 2. Janowski (2), 3. Lidsey (1), 4. Madsen (0).

Stan finału: 1. Wielka Brytania - 9, 2. Polska, Australia - po 6, 4. Dania - 3.

Bieg nr 5: 1. Dudek (3), 2. Bewley (2), 3. Thomsen (1), 4. Lidsay (0).

Bieg nr 6: 1. Zmarzlik (3), 2. Lambert (2), 3. Michelsen (1), 4. Doyle (0).

Bieg nr 7: 1. Jensen (3), 2. Fricke (2), 3. Ellis (1), 4. Janowski (0).

Bieg nr 8: 1. Woffinden (3), 2. Kubera (2), 3. Madsen (1), 4. J. Holder (0).

Stan finału: 1. Wielka Brytania - 17, 2. Polska - 14, 3. Dania - 9, 4. Australia - 8.

Bieg nr 9: 1. Lambert (3), 2. Kubera (2), 3. Fricke (1), 4. Thomsen (0).

Bieg nr 10: 1. J. Holder (3), 2. Janowski (2), 3. Michelsen (1), 4. Brennan (0).

Bieg nr 11: 1. J. Holder (3), 2. Zmarzlik (2), 3. Jensen (1), 4. Woffinden (0).

Bieg nr 12: 1. Madsen (3), 2. Doyle (2), 3. Dudek (1), 4. Ellis (0).

Stan finału: 1. Polska - 21, 2. Wielka Brytania - 20, 3. Australia - 17, 4. Dania - 14.

Bieg nr 13: 1. Jensen (3), 2. Ellis (2), 3. Kubera (1), 4. Ch. Holder (0).

Bieg nr 14: 1. Doyle (3), 2. Thomsen (2), 3. Janowski (1), 4. Woffinden (0).

Bieg nr 15: 1. Lambert (3), 2. Jensen (2), 3. Ch. Holder (1), 4. Dudek (0).

Bieg nr 16: 1. Zmarzlik (3), 2. Madsen (2), 3. Bewley (1), 4. Fricke (0).

Stan finału: 1. Wielka Brytania, Polska - po 26 , 3. Dania - 23, 4. Australia - 21.

Bieg nr 17: 1. Doyle (3), 2. Bewley (2), 3. Jensen (1), 4. Kołodziej (0).

Bieg nr 18: 1. Kubera (3), 2. Thomsen (2), 3. Woffinden (1), 4. Ch. Holder (0).

Bieg nr 19: 1. Madsen (3), 2. Zmarzlik (2), 3. Bewley (1), 4. Fricke (0).

Bieg nr 20: 1. Fricke (3), 2. Janowski (2), 3. Lambert (1), 4. Thomsen (0).

Stan finału: 1. Polska - 33, 2. Wielka Brytania - 31, 3. Dania - 29, 4. Australia - 27.