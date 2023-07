Polski klub stoi na skraju bankructwa. Właściciel mówi dość

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz od 2014 roku rozgrywa mecze w II lidze żużlowej, a obecnie zajmuje ostatnie, siódme miejsce. Perspektyw na poprawę pozycji nie ma, a w ostatnich meczach na torze pojawia się rezerwowy skład. Wygląda na to, że klub chyli się ku upadkowi.

Kojarz Rawicz upadnie? W przyszłym roku mogą nie wystartować w lidze

Niewykluczone, że żużel w ligowym wydaniu zniknie z Rawicza na kolejne lata. Prezes klubu przekonuje, że do kontynuowania historii Kolejarza potrzebuje wsparcia miasta i sponsorów. Inaczej postanowi zrezygnować. - Moje stanowisko jest jasne, jeśli przed kolejnym sezonem nie dostanę większego wsparcia z miasta i od sponsorów, to nie będzie żużla w Rawiczu. Nie zamierzam dłużej ciągnąć tego sam. W trzech ostatnich latach wydałem na drużynę w sumie pięć milionów złotych. W bieżącym roku od miasta klub otrzymał 64 tysiące złotych. Jeśli nikomu w mieście nie zależy, by była tu drużyna żużlowa, to jej nie będzie - mówi Sławomir Konop w rozmowie z WP SportoweFakty.

Klub nie może liczyć na zbyt wielkie wsparcie sponsorów. Na obecny sezon otrzymał od nich jedynie 300 tysięcy złotych, a prezes musiał wyłożyć dwa miliony z własnej kieszeni. Ponadto między właścicielem a kibicami wrze od dłuższego czasu i to również nie pomaga Kolejarzowi. Fani m.in. robią na złość właścicielowi oraz piszą obraźliwe hasła na murach stadionu.

- Po meczu z Enea Polonią Piła kibice wręczyli mi listę sześciu zawodników, których powinienem kupić. Na tej liście był choćby Paweł Miesiąc. Aby spełnić ich życzenia musiałbym wydać kolejny milion złotych. Odmówiłem i od tego się zaczęło. Moi kibice doskonale wiedzieli, w jakiej sytuacji jest klub, a mimo to na ostatnim meczu odpalili race, przez co klub dostał finansową karę. Oni zrobili to celowo. Do tej pory wynajmowałem im autokary na poszczególne mecze i nikomu tego nie wypominam - dodaje.

Ponadto prezes jasno deklaruje, że jeśli nie pogodzi się z kibicami, to skupi się jedynie na prowadzeniu Rawickiej Akademii Żużla. - Jeśli kibice nie zdobędą się refleksję, to za rok nie będzie żadnego żużla w Rawiczu - mówi Konop i wspomina o wsparciu finansowym: - Wystarczy, bym z zewnętrznych źródeł otrzymał 25 procent budżetu. Nic więcej nie chce. Jestem gotowy wykładać około dwóch milionów na samą drużynę i około miliona na Rawicką Akademię Żużla, która jest moim oczkiem w głowie.

W tym sezonie Kojarz Rawicz wygrał jedynie dwa mecze i raz zremisował.