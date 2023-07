Tak kibice powitali na trybunach polityków władzy. Zagłuszyli nawet spikera [WIDEO]

W niedzielę na torze w Pile odbył się drugi etap rywalizacji o indywidualne mistrzostwo Polski w żużlu. Drugie zwycięstwo z rzędu odniósł Bartosz Zmarzlik, który wyraźnie przybliżył się do wywalczenia trzeciego tytułu z rzędu. Rywalizacja dostarczyła sporo emocji kibicom, którzy podczas dekoracji - oprócz fetowania najlepszych żużlowców - wyrazili niechęć do zaproszonych gości.

Politycy partii rządzącej wygwizdani przez kibiców żużla. Zdecydowane reakcje

Na trybunach obecni byli dwaj przedstawiciele partii rządzącej - minister zdrowia Adam Niedzielski oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Obecność drugiego z wymienionych była uzasadniona, bowiem jest on fanatykiem sportu oraz patronem honorowym całego cyklu. Niedzielski pojawił się z kolei ze względów czysto politycznych. Mówi się, że podczas nadchodzących wyborów ma on być liderem listy Prawa i Sprawiedliwości właśnie w Pile.

Tak wygląda klasyfikacja mistrzostw świata na żużlu po GP Szwecji. Zmarzlik może być zadowolony

Po zawodach minister zdrowia wręczył nagrodę Maciejowi Janowskiemu, który zajął drugie miejsce. Kibice zareagowali na jego obecność gwizdami i niecenzuralnymi okrzykami. "Zaraz jeszcze tutaj Duda przyjedzie?" - brzmiało pytanie jednej z kibicek. Czarnecki gratulował z kolei zwycięzcy - Bartoszowi Zmarzlikowi. Najlepszy żużlowiec świata otrzymał gromkie brawa od kibiców, które po pojawieniu się polityka PiS-u zmieniły się w kolejną falę gwizdów i wyzwisk. Fani żużla zagłuszyli nawet spikera.

Podobna sytuacja miała miejsce podczas zakończonych niedawno III Igrzysk Europejskich w Krakowie. Na ceremonii otwarcia pojawił się prezydent Andrzej Duda oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Podczas przemówień obu polityków z trybun dochodziła podobna fala gwizdów, jak miało to miejsce w Pile.

Zmarzlik jest na dobrej drodze do obrony nie tylko mistrzostwa kraju. Polak po sześciu wyścigach prowadzi w klasyfikacji tegorocznych mistrzostw świata z dorobkiem 102 punktów. W tym sezonie zwyciężył już w Grand Prix Słowacji, Niemiec i Polski podczas rywalizacji w Gorzowie Wielkopolskim. W sobotnich zmaganiach w Szwecji odpadł z kolei w półfinale.