Tak wygląda klasyfikacja mistrzostw świata na żużlu po GP Szwecji. Zmarzlik może być zadowolony

"Dan Bewley triumfatorem Grand Prix Szwecji po fenomenalnym ataku na przedostatnim wirażu biegu finałowego! Podium uzupełnili Martin Vaculik oraz Patryk Dudek. Bartosz Zmarzlik po raz 42. z rzędu awansował do półfinału, lecz w nim przyjechał trzeci i zakończył zmagania na piątym miejscu" - opisywał zawody Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Bartosz Zmarzlik zaliczył upadek, ale i tak zachował przewagę w klasyfikacji generalnej Grand Prix

Zdecydowanie szybsze bicie serca mogła spowodować u polskich kibiców sytuacja, która miała miejsce już w trzecim biegu zawodów. Bartosz Zmarzlik był lekko spóźniony na starcie, ale niemalże po chwili był już na drugim miejscu. Wtedy chciał wyprzedzić Jacka Holdera, ale ten przyblokował go pod bandą. Skończyło się to upadkiem Polaka. Sędzia nie dopatrzył się w tym winy Australijczyka, więc musiał wykluczyć zawodnika rodem z Gorzowa Wielkopolskiego.

To jednak nie przeszkodziło Zmarzlikowi w awansowaniu do półfinału. Chociaż do samego finału się nie załapał, to i tak jego przewaga w klasyfikacji generalnej wynosi 20 punktów. Polak ma ich na koncie 102, a Szwed 82. Z uśmiechem Szwecję opuszczał będzie również Patryk Dudek, który zdobył 16 pkt i ma ich w sumie 44. Dzięki temu wskoczył na 11. pozycję i traci tylko punkt do 10. Maxa Fricke, co ustawia go w dobrej pozycji przed kolejnymi startami.

Klasyfikacja generalna Grand Prix po sześciu wyścigach:

Bartosz Zmarzlik - 102 pkt, Fredrik Lindgren - 82 pkt, Jack Holder - 79 pkt, Martin Vaculik - 69 pkt, Dan Bewley - 69 pkt, Jason Doyle - 69 pkt, Leon Madsen - 63 pkt, Robert Lambert - 63 pkt, Tai Woffinden - 46 pkt, Max Fricke - 45 pkt, Patryk Dudek - 44 pkt, Anders Thomsen - 36 pkt, Maciej Janowski - 33 pkt, Mikkel Michelsen - 32 pkt, Kim Nilsson - 22 pkt.

Następne zawody cyklu Grand Prix odbędą się 12 sierpnia w łotewskiej Rydze. Będzie to siódma z dziesięciu odsłon walki o tytuł indywidualnego mistrza świata.