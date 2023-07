Tak wyglądał fatalny wypadek Zmarzlika w Szwecji. Od razu go wykluczyli [WIDEO]

Grand Prix Szwecji to szóste zawody tegorocznego cyklu. Po poprzednich wyścigach liderem klasyfikacji generalnej był Bartosz Zmarzlik, mający 21 punktów przewagi nad drugim Jackiem Holderem. Jednak rywalizacja w Malilli nie zaczęła się dla niego najlepiej.

Upadek Bartosza Zmarzlika podczas Grand Prix Szwecji. Został wykluczony

Polak po raz pierwszy pojawił się na torze w trzecim biegu. Nieco spóźnił się na starcie, ale jadąc środkiem, przedarł się na drugie miejsce. Po chwili próbował zaatakować prowadzącego Holdera, tyle że po zahaczeniu o jego motor zaliczył groźnie wyglądający upadek.

Później decyzją sędziego Zmarzlik został wykluczony z tego biegu. Zakończył się on zwycięstwem Daniela Bewleya, który wyprzedził Holdera oraz Jasona Doyle'a. Na szczęście trzykrotny indywidualny mistrz świata był zdolny do dalszej jazdy i mógł kontynuować rywalizację.

Zamieszanie w biegu czwartym GP Szwecji. Anders Thomsen także wykluczony

W kolejnym biegu również doszło do zderzenia. Anders Thomsen podczas wejścia w drugi łuk uderzył w Thorsella, przez co później podjęto decyzję o zdyskwalifikowaniu go z tego biegu. Duńczyk się z tym nie zgadzał i udał się do telefonu, aby przedyskutować tę sytuację z arbitrem. Bieg wygrał Lindgren, który wyprzedził Andrzeja Lebiediewa i Thorsella.

W piątym biegu na tor wrócił Zmarzlik, który znowu zaliczył nie najlepszy start. Później się rozpędził i po wyjściu na drugi łuk objął prowadzenie. Utrzymał je do końca, wyprzedzając Lebiediewa, Leona Madsena i Macieja Janowskiego.