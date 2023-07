Wielkie emocje w GP Szwecji! Polak na podium, Zmarzlik odpadł w półfinale

Po raz 17. w historii cykl Grand Prix zawitał do szwedzkiej Malilli. Więcej razy gospodarzem były tylko czeska Praga (29) i walijskie Cardiff (20). To szczęśliwe miejsce dla polskich zawodników. Trzykrotnie wygrywał tam Bartosz Zmarzlik - w tym w 2017 roku oraz dwóch ostatnich latach. Przed rokiem zagwarantowało mu to trzeci tytuł mistrza świata. 28-letni Polak miał chrapkę na trzecie zwycięstwo z rzędu w Malilli, ale również w tegorocznym cyklu Grand Prix. Triumfował ostatnio w Teterowie oraz Gorzowie, dzięki czemu na półmetku rywalizacji przedłużył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej nad drugim Jackiem Holderem do 21 punktów. Sobotnie zawody GP Szwecji były szóstymi z dziesięciu zaplanowanych na ten sezon.

Zaczęło się od upadku Zmarzlika, ale hegemon szybko opanował sytuację

Już w trzecim biegu polscy kibice zamarli, gdyż doszło do wypadku z udziałem Bartosza Zmarzlika. Polak zaspał na starcie z trzeciego pola, ale środkiem toru już na pierwszym łuku przedarł się na drugie miejsce. Na prostej przeciwległej chciał wyprzedzić Jacka Holdera, ale ten przyblokował go pod bandą. Skończyło się to upadkiem Zmarzlika. Sędzia nie dopatrzył się w tym winy Australijczyka, więc musiał wykluczyć zawodnika rodem z Gorzowa Wielkopolskiego. Źle się dla niego zaczęły te zawody.

Pierwsza seria startów trwała blisko 40 minut, gdyż do kraksy doszło również w następnym biegu. Anders Thomsen został uznany za winnego upadku Jacoba Thorsella, choć była to bardzo trudna decyzja sędziego, gdyż de facto żaden z zawodników nie zasłużył na wykluczenie. Na początku zawodów zaskakująco słabo "działało" pole A, które zwykle dominuje w Malilli. Zawodnicy w czerwonym kasku w pierwszych czterech biegach zdobyli raptem dwa punkty.

Druga seria startów rozpoczęła się od istotnego biegu, gdyż pod bandą ustawił się Bartosz Zmarzlik. Polak znów nie wyszedł najlepiej spod taśmy, ale napędził się po szerokiej i już na wjeździe w drugi wiraż był na prowadzeniu. Pewnie pomknął po pierwsze punkty w tych zawodach. Tych nie udało się zdobyć Maciejowi Janowskiemu, który zapisał przy swoim nazwisku drugie "zero". Zdecydowanie lepiej spisywał się Patryk Dudek. Zielonogórzanin do "dwójki" dorzucił "trójkę". W Malilli oglądaliśmy coraz lepsze zawody z całkiem niezłą liczbą mijanek. Pierwsze pole dopiero w ósmy biegu odczarował Tai Woffinden. Brytyjczyk co prawda przegrał start, ale po zewnętrznej wysforował się na prowadzenie i jako pierwszy wygrał wyścig w czerwonym kasku.

Jedynym niepokonanym zawodnikiem w dwóch pierwszych startach był Martin Vaculik, który swoją świetną dyspozycję potwierdził w 12. biegu, dorzucając trzecią "trójkę". Za jego plecami szalał Andrzej Lebiediew. Łotysz wskoczył do stawki z uwagi na kontuzję Kima Nilssona i dobrze skorzystał z tej szansy, gdyż był jasnym punktem zawodów, choć późniejsza taśma zabrała mu miejsce w półfinale. Tłem dla rywali byli natomiast Maciej Janowski oraz Jason Doyle, którzy nie potrafili pokonać żadnego rywala.

Mistrz nie imponował szybkości, ale nadrabiał defensywną jazdą. Przebudzenie Dudka

Na otwarcie czwartej serii byliśmy świadkami świetnej gonitwy pomiędzy Vaculikiem i Lindgrenem. Górą z niej wyszedł Szwed, który jako pierwszy znalazł sposób na Słowaka w dzisiejszych zawodach. Wcześniej pokonał również Bartosza Zmarzlika. W tym momencie reprezentant gospodarzy miał na swoim koncie już dziesięć punktów. Praktycznie pewny awansu do ósemki z dorobkiem dziewięciu oczek był również Patryk Dudek, który jako drugi zawodnik w turnieju wygrał wyścig, jadąc z pierwszego pola. Chwilę później dokonał tego również Bartosz Zmarzlik. Trzykrotny mistrz świata musiał odpierać ataki szybkiego Roberta Lamberta. Brytyjczyk kolekcjonował drugie miejsca. Natomiast Polak, mimo wykluczenia, był już w ścisłej czołówce z ośmioma punktami.

Obaj reprezentanci Polski spotkali się w wyścigu 18., a na deser obok nich pod taśmą stanął Martin Vaculik. Znów mistrzowską jazdą defensywną popisał się Zmarzlik, którego kąsał Vaculik. Ponownie rywal był szybszy od 28-letniego Polaka, lecz ten odpierał ataki i po raz 42. z rzędu zameldował się w półfinale (11 pkt). Na trzecim miejscu w tej stawce uplasował się Dudek, który fazę zasadniczą zamknął z dorobkiem dziesięciu oczek, co było jego najlepszym dorobkiem w tym sezonie GP, plasując się na piątym miejscu. Ją wygrał Fredrik Lindgren (13 pkt).

W drugiej części zawodów pola startowe zdecydowanie się wyrównały i przed półfinałami doszło do niecodziennej sytuacji: okazało się, że z każdego z nich wygrano po pięć biegów. Do wielkiego finału wjechali - z pierwszego półfinału - Fredrik Lindgren i Dan Bewley, który fenomenalnym atakiem przedarł się na drugą lokatę, a także Patryk Dudek oraz Martin Vaculik. Słowak zamknął na starcie Bartosza Zmarzlika. Polak jechał w czerwonym kasku i nie zdołał później przedostać się na drugą lokatę. Po zewnętrznej poszalał za to Dudek, wygrywając bieg.

Wychowanek Falubazu Zielona Góra w finale jako drugi wybierał pole startowe. Przed nim Lindgren ponownie zaklepał sobie tor B, ale Dudek, nauczony doświadczeniem swojego rodaka, który został zamknięty, sięgnął po biały kask.

W pierwszej odsłonie finału doszło do koszmarnego wypadku z udziałem Vaculika i Lindgrena. Szwed jechał za plecami prowadzącego Słowaka, ale przeszarżował, atakując go po wewnętrznej i doszło do brzydko wyglądającego wypadku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a reprezentant gospodarzy musiał zostać wykluczony. Z przerwanego biegu skorzystał Patryk Dudek, bo jechał daleko z tyłu.

W powtórce finału ponownie najlepiej ze startu wyszedł Vaculik. Dudek pierwotnie był drugi, ale szybko wyprzedził go Bewley. Brytyjczyk pomknął jeszcze za Słowakiem i na przedostatnim łuku wyprzedził go przy krawężniku, wykorzystując błąd rywala, którego podniosło, a następnie delikatnie wyniosło na szeroką! Dan Bewley świętował swoje drugie zwycięstwo w cyklu Grand Prix!

Następne zawody cyklu Grand Prix odbędą się 12 sierpnia w łotewskiej Rydze. Będzie to siódma z dziesięciu odsłon walki o tytuł indywidualnego mistrza świata.