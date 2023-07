Zmarzlik gwiazdą w F1. To się naprawdę dzieje. Zamienił tor żużlowy na Formułę

Trzykrotny mistrz świata w jeździe indywidualnej na żużlu został zaproszony na GP Austrii przez team Alpha Tauri. Spełnił tym samym jedno ze swoich marzeń, a jak sam opowiadał, obserwowanie wyścigu "od kuchni" przysporzyło mu niesamowitych okazji. Przy okazji miał okazję promować i reklamować żużel wśród kierowców i członków zespołów F1.

Alpha Tauri powiązane przez umowę sponsorską z Orlen Team zaprosiło do siebie sportowców zrzeszonych w tej grupie. Oprócz żużlowca Bartosza Zmarzlika do Austrii udali się także siatkarze Tomasz Fornal i Artur Szalpuk, a także motocyklista Maciej Giemza. Najtrudniej z samym dostaniem się na zawody miał właśnie Zmarzlik. Wszystko z powodu obowiązków zawodowych.

Jeszcze w piątek Zmarzlik jechał w ligowym meczu w barwach Platinum Motor Lublin. Jego drużyna wygrała, a Polak uzyskał komplet punktów. Nie zdołał pojawić się na kwalifikacjach do GP Austrii, ale zameldował się na torze już dzień później na sprincie i niedzielnym wyścigu przy słynnym Red Bull Ringu.

Zmarzlik chwalił się, że go znają. W wizycie towarzyszyli mu siatkarze i motocyklista

- To, co tam zobaczyłem sprawiło, że miałem ciarki. Ta otoczka, niesamowity klimat, najlepsi zawodnicy dosłownie na wyciągnięcie ręki. To sprawia, że buzia sama się śmieje. Wielu zawodników z padoku interesuje się innymi sportami motorowymi, dlatego dużo z nich wie, co to jest żużel i było mi bardzo miło, gdy mnie rozpoznali i mogliśmy wymienić parę zdań - zdradził Zmarzlik.

Żużlowiec chętnie relacjonował swoje "perypetie" z toru, padoku i innych niedostępnych dla zwykłych kibiców miejsc w mediach społecznościowych. Po tym można było poznać stopień jego ekscytacji. Na swoje profile dodał między innymi nagrania z Sergio Perezem, Maksem Verstappenem, Nyckiem de Vriesem oraz Yukim Tsunodą.