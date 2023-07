Na wschodzie Polski rośnie nowy gigant. Totalna euforia. Przez lata szorowali po dnie

Stal Rzeszów w przeszłości zaznaczyła się mapie polskiego żużla. W 1960 i 1961 roku świętowała mistrzostwo Polski, a później jeszcze po dwa razy zdobywała srebrny i brązowy medal. W XXI wieku spędziła siedem sezonów w Ekstralidze, ale ostatni raz gościła w niej w 2015 roku. Wtedy to wywalczyła utrzymanie, ale z powodu kłopotów finansowych nie wystąpiła o licencję na starty. Później znów pieniądze grały ważną rolę, co doprowadziło do upadku poprzedniej spółki i powstania H69 Speedway Rzeszów. Klub pod nazwą Texom Stal Rzeszów od 2020 roku startuje w II lidze i wreszcie może mówić o wielkiej szansie na powrót.

Żużel. Texom Stal Rzeszów wraca do wielkiej rywalizacji. Kapitalne wyniki po starcie sezonu

Pierwsze trzy sezonu po powstaniu nowej spółki przyniosły kolejno czwarte i dwa razy piąte miejsce w II lidze żużlowej. Na sezon 2023 plany były znacznie bardziej ambitne i w klubie zakładano walkę o awans. Zainwestowano sporo pieniędzy i jak na warunki ligowe, zbudowano wyśmienity zespół.

Liderem rzeszowskiej ekipy został Duńczyk Peter Kildemand, a wpierać go mieli szczególnie Szwed Jacob Thorssell, Niemiec Kevin Woelbert oraz Polacy Krystian Pieszczek i Marcin Nowak. Dobrych wyników można było spodziewać się po Rafale Karczmarzu i juniorach Andersie Rowe i Bartoszu Cużytku.

- Cele sportowy i organizacyjny są niezmienne. Będziemy wspólnie ambitnie dążyć do ich realizacji. Musimy stworzyć stabilny i wypłacalny klub - mówił przed sezonem prezes rzeszowskiej ekipy Michał Drymajło, w rozmowie z Nowiny24.pl.

Cel sportowy zaczęto realizować kapitalnie już od pierwszego meczu. Na inaugurację sezonu Stal pewnie wygrała z Polonią Piła 60:30 i pokazała, że będzie się liczyć walce o awans. W kolejnym meczu 53:37 z Unią Tarnów, a następnie przegrana 44:46 z Kolejarzem Rawicz. Po porażce wysoka wygrana 62:27 z Lokomotivem Daugavpils i ogranie Startu Gniezno 46:44 w ostatnim biegu. Pierwszą rundę "Żurawie" zakończyły remisem 45:45 z największym rywalem w walce o awans - Kolejarzem Opole. Świetnie wyniki pozwoliły wierzyć, że Stal wreszcie może wyrwać się z drugiej ligi.

Sporo meczów do końca, ale Stal Rzeszów powalczy o awans. "Kibice mogą być spokojni"

Po rozpoczęciu rundy rewanżowej Stal znów zremisowała z Kolejarzem Opole i zajmuje drugie miejsce w tabeli drugiej ligi żużlowej. Do I ligi awansuje tylko jeden zespół, więc walka będzie zacięta do samego końca. Wiedzą o tym władze klubu, ale są dobrej myśli.

- Na ten moment celem jest znalezienie się w czwórce. Nie ma większego znaczenia, z którego miejsca to zrobimy. W tej chwili jesteśmy już tego naprawdę blisko. Później wszystko i tak zacznie się od nowa - mówił prezes Drymajło w rozmowie z WP SportoweFakty. Ponadto przyszłość klubu wygląda bardzo optymistycznie. W Rzeszowie są w pełni wypłacalni, mają wsparcie od sponsorów, a na meczach domowych pojawia się ponad cztery tysiące fanów.

Ponadto prezes przekonuje, że Stal budzi zainteresowanie wielu zawodników, którzy sami oferują się klubowi na kolejny sezon. - Zgłaszają się już do nas zawodnicy pierwszoligowi, którzy proponują swoje usługi, jeśli awansujemy. Są też tacy, którzy są gotowi do jazdy zarówno w pierwszej, jak i drugiej lidze, bo wiedzą, że budujemy w Rzeszowie stabilny klub - przekonuje.

"Stabilny klub" przewija się w wypowiedziach prezesa bezustannie, ale faktycznie to dzieje się w Stali. Dalekosiężne plany władz widać w tym sezonie bardzo dobrze i kibice stali nie muszą drżeć o jej przyszłość. Nawet jeśli w tym sezonie nie uda się wywalczyć awansu, to w również Rzeszowianie podejmą rękawice. - Mogę zapewnić, że żużel w Rzeszowie na pewno nie przestanie istnieć. Kibice mogą być o to w stu procentach spokojni. To nie jest tak, że w tym roku postawiliśmy wszystko na jedną kartę i musi się udać. Nigdy nie będziemy działać w myśl zasady "zastaw się, a postaw się". Chcemy funkcjonować latami, a nie tylko przez chwilę - podsumował Michał Drymajło.

W tym sezonie Stal Rzeszów czeka jeszcze pięć meczów ligowych i ewentualna walka w play-offach o awans do I ligi. Na razie zespół Pawła Piskorza traci jeden punkt do pierwszego Kolejarza Opole. W tabeli najlepszych zawodników ligi Peter Kildemand zajmuje czwarte miejsce, piąty jest Jacob Thorssell, a szósty Marcin Nowak. Forma liderów to kapitalny prognostyk dla Stali Rzeszów na nadchodzące tygodnie.