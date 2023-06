Zmarzlik król. Tak wygrał GP w Gorzowie. Co za finał [WIDEO]

Bartosz Zmarzlik był w sobotę wieczorem w Gorzowie Wielkopolskim bezapelacyjnie najlepszy. 28-letni mistrz świata, który przez lata reprezentował barwy tamtejszej Stali, rozpoczął wprawdzie sobotnie Grand Prix od trzeciego miejsca, ale potem w sześciu kolejnych wyścigach, w tym finale, nie pozostawiał swoim rywalom złudzeń.

Zobacz wideo Żużel na Narodowym. Zmarzlik na podium. GP emocji!

Tak Bartosz Zmarzlik wygrał GP w Gorzowie. Co za finał z udziałem Polaka!

Sam finał był niesamowitym widowiskiem. Musiał być dwukrotnie powtarzany, bo za pierwszym razem na pierwszym łuku upadł Fredrik Lindgren, a za drugim na upadek na trasie zaliczył Jason Doyle (został wykluczony). Być może to zaburzyło nieco rytm Zmarzlika, który w poprzednich wyścigach doskonale startował, co dawało mu kolejne zwycięstwa.

W finale dobrze wystartował tylko za pierwszym razem, a przy drugiej i trzeciej próbie był zamykany przez Lindgrena. W decydującym wyścigu sprawiło to, że musiał przebijać się z trzeciej pozycji, ale w jakim stylu on to zrobił!

"On ma dzisiaj potwora między nogami" - krzyczał komentator Eurosportu Michał Korościel. Chodziło mu oczywiście o świetnie przygotowany motocykl Zmarzlika. Polak błyskawicznie poradził sobie z drugim Lindgrenem i ruszył w pogoń za prowadzącym Leonem Madsenem. Kąsał go niemiłosiernie przez trzy okrążenia, aż wreszcie na ostatnim łuku efektownie wjechał pod niego, wychodząc na prowadzenie i wygrywając całe zawody. Drugie miejsce zajął Madsen, trzecie Lindgren.

Wielki Bartosz Zmarzlik! Co za show mistrza świata w Gorzowie!

Bartosz Zmarzlik wygrał po raz czwarty w tym sezonie Grand Prix i po raz 21. w karierze, dzięki czemu zrównał się z trzecim w klasyfikacji wszech czasów Gregiem Hancockiem. Przed nim są tylko Australijczyk Jason Crump (23) i Polak Tomasz Gollob (22).

W klasyfikacji generalnej Grand Prix Zmarzlik prowadzi wyraźnie z 90 punktami na półmetku zmagań (5 z 10 zawodów). Jego przewaga nad drugim Australijczykiem Jackiem Holderem (69) wynosi aż 21 punktów, czyli więcej niż można zdobyć w jednych zawodach. Trzecie miejsce zajmują Szwed Fredrik Lindgren i Australijczyk Jason Doyle, którzy mają po 68 punktów. Kolejne zawody Grand Prix odbędą się 15 maja w szwedzkiej Malilli.