Zmarzlik był ostatni. Musiał gonić i nie poddał się. Fantastyczne zwycięstwo!

Bartosz Zmarzlik jest na dobrej drodze do czwartego indywidualnego mistrzostwa świata na żużlu. Przed sobotnim GP Polski 28-letni Polak prowadził w klasyfikacji generalnej Grand Prix z 70 punktami, mając 12 punktów przewagi nad Australijczykiem Jackiem Holderem i 16 nad jego rodakiem Jasonem Doylem. Zmarzlik wraz z konkurentami tym razem jechali na świetnie znanym Polakowi torze w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie mistrz świata występował od juniora aż do poprzedniego sezonu włącznie. Ale oprócz kolejnego zwycięstwa Zmarzlika, liczyliśmy też na to, że w Gorzowie dobrze zaprezentują się także inni Biało-Czerwoni - Maciej Janowski i Patryk Dudek, którzy do tej pory w tym sezonie zawodzili na całej linii, a także startujący z dziką kartą Szymon Woźniak.

Wielki Bartosz Zmarzlik! Co za show mistrza świata w Gorzowie!

Bartosz Zmarzlik w sobotni wieczór tylko potwierdził swoją znakomitą formę. Ale czynił to dopiero od swojego drugiego startu, bo w pierwszym był zaledwie trzeci. Później jednak wygrał cztery kolejne biegi, popisując się świetnymi startami, a nie efektownymi mijankami na trasie. Dzięki temu 28-latek z 13 punktami w wielkim stylu wygrał rundę zasadniczą.

W półfinale po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się także Maciej Janowski. Zawodnik Sparty Wrocław uczynił to w nietypowym stylu - we wszystkich pięciu wyścigach rundy zasadniczej przyjeżdżał drugi, co przełożyło się na szóste miejsce przed półfinałami.

Polak wygrywa i zmierza po mistrzostwo świata. Nie miał sobie równych

Ta sztuka niestety nie udała się Patrykowi Dudkowi i Szymonowi Woźniakowi. Dudek miał po czterech biegach sześć punktów i w ostatnim walczył o półfinał, jednak ten bieg zupełnie mu się nie ułożył i przyjechał w nim ostatni. Woźniak z kolei, zawodnik Stali Gorzów, w żaden sposób nie potrafił ustawić się dobrze do toru w sobotę wieczorem, a do tego popełniał błędy na trasie i zdobył w sumie tylko punkt. Dudek zakończył zawody dwunasty, a Woźniak szesnasty.

Co więcej, do półfinału nie wszedł żaden z żużlowców Stali Gorzów, bo Anders Thomsen uzbierał tylko sześć, a Martin Vaculik cztery punkty. Jest to o tyle zaskakujące, że w zeszłym sezonie Thomsen, Vaculik i Zmarzlik (wówczas też Stal) zajęli całe podium.

W półfinale Zmarzlik znów zrobił to, co w poprzednich wyścigach. Zaliczył świetny start, szybko wyszedł na prowadzenie, a potem tylko pędził na pierwszej pozycji do mety. Oprócz niego do finału awansowali także Doyle, Lindgren i Madsen. Pierwszy półfinał w sezonie był nieudany dla Janowskiego, który z zewnętrznego pola nie był w stanie nawet nawiązać walki o pierwszą dwójkę i zakończył zawody na siódmej pozycji.

Finał trzeba było rozgrywać aż trzy razy, bo przy pierwszym podejściu na pierwszym łuku upadł Fredrik Lindgren, co było pierwszym upadkiem w ogóle w tych zawodach. Przy drugim z kolei wywrócił się Jason Doyle po minimalnym kontakcie z Lindgrenem. W tej drugiej sytuacji miało to miejsce już poza pierwszym łukiem, co oznaczało wykluczenie Australijczyka.

Za trzecim razem Zmarzlikowi start nie wyszedł. Polak został zamknięty na pierwszym łuku przez Lindgrena, a ich obu wyprzedził po zewnętrznej Madsen. Zmarzlik miał jednak wybitnie przygotowany sprzęt i to wykorzystał. Mimo że tor nie dawał wielu mijanek, mistrz świata błyskawicznie uporał się z Lindgrenem i ruszył w pogoń za Madsenem. Po naciskaniu go przez trzy okrążenia wjechał pod niego dopiero na ostatnim łuku, by zwyciężyć w Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim. Drugie miejsce zajął Madsen, trzeci był Lindgren.

Dzięki 21. zwycięstwu w GP w karierze (3. miejsce w klasyfikacji wszech czasów razem z Gregiem Hancockiem), Bartosz Zmarzlik z 90 punktami umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Grand Prix. 69 punktów ma drugi Australijczyk Jack Holder, a po 68 Jason Doyle i Fredrik Lindgren. Kolejne zawody odbędą się 15 lipca w szwedzkiej Malilli.

Klasyfikacja generalna GP Polski w Gorzowie Wielkopolskim:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 20 (1,3,3,3,3 +3 +3)

2. Leon Madsen (Dania) - 18 (3,1,3,1,3 +2 +2),

3. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 16 (2,3,2,3,0 +3 +1)

4. Jason Doyle (Australia) - 14 (0,2,3,3,2 +2 +w)

5. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 12 (1,3,3,1,3 +1)

6. Jack Holder (Australia) - 11 (1,1,2,2,3 +1)

7. Maciej Janowski (Polska) - 10 (2,2,2,2,2 +0)

8. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 9 (2,0,2,2,2 +0)

---

9. Dan Bewley (Wielka Brytania) - 8 (3,2,0,1,1)

10. Max Fricke (Australia) - 7 (3,1,1,0,1)

11. Anders Thomsen (Dania) - 6 (3,0,1,1,1)

12. Patryk Dudek (Polska) - 5 (2,2,0,2,0)

13. Mikkel Michelsen (Dania) - 4 (0,0,1,3,1)

14. Martin Vaculik (Słowacja) - 3 (1,3,d,0,0)

15. Kim Nilsson (Szwecja) - 2 (0,1,0,0,2)

16. Szymon Woźniak (Polska) - 1 (0,0,1,0,0)

GP Polski w Gorzowie Wielkopolskim "bieg po biegu":

Bieg 1: 1. Madsen (3 pkt), 2. Woffinden (2), 3. Lambert (1), 4. Nilsson (0).

Bieg 2: 1. Thomsen (3), 2. Dudek (2), 3. Holder (1), 4. Doyle (0).

Bieg 3: 1. Fricke (3), 2. Janowski (2), 3. Zmarzlik (1), 4. Michelsen (0).

Bieg 4: 1. Bewley (3), 2. Lindgren (2), 3. Vaculik (1), 4. Woźniak (0).

Bieg 5: 1. Zmarzlik (3), 2. Doyle (2), 3. Madsen (1), 4. Woźniak (0).

Bieg 6: 1. Lindgren (3), 2. Janowski (2), 3. Holder (1), 4. Woffinden (0).

Bieg 7: 1. Vaculik (3), 2. Dudek (2), 3. Nilsson (1), 4. Michelsen (0).

Bieg 8: 1. Lambert (3), 2. Bewley (2), 3. Fricke (1), 4. Thomsen (0).

Bieg 9: 1. Madsen (3), 2. Holder (2), 3. Michelsen (1), 4. Bewley (0).

Bieg 10: 1. Doyle (3), 2. Woffinden (2), 3. Fricke (1), 4. Vaculik (d).

Bieg 11: 1. Zmarzlik (3), 2. Lindgren (2), 3. Thomsen (1), 4. Nilsson (0).

Bieg 12: 1. Lambert (3), 2. Janowski (2), 3. Woźniak (1), 4. Dudek (0).

Bieg 13: 1. Lindgren (3), 2. Dudek (2), 3. Madsen (1), 4. Fricke (0).

Bieg 14: 1. Michelsen (3), 2. Woffinden (2), 3. Thomsen (1), 4. Woźniak (0).

Bieg 15: 1. Doyle (3), 2. Janowski (2), 3. Bewley (1), 4. Nilsson (0).

Bieg 16: 1. Zmarzlik (3), 2. Holder (2), 3. Lambert (1), 4. Vaculik (0).

Bieg 17: 1. Madsen (3), 2. Janowski (2), 3. Thomsen (1), 4. Vaculik (0).

Bieg 18: 1. Zmarzlik (3), 2. Woffinden (2), 3. Bewley (1), 4. Dudek (0).

Bieg 19: 1. Holder (3), 2. Nilsson (2), 3. Fricke (1), 4. Woźniak (0).

Bieg 20: 1. Lambert (3), 2. Doyle (2), 3. Michelsen (1), 4. Lindgren (0).

Półfinał nr 1: 1. Zmarzlik, 2. Doyle, 3. Holder, 4. Janowski.

Półfinał nr 2: 1. Lindgren, 2. Madsen, 3. Lambert, 4. Woffinden.

Finał: 1. Zmarzlik, 2. Madsen, 3. Lindgren, 4. Doyle (w).