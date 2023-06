26 lat na i koniec? Legendarny polski klub stoi nad przepaścią. Niewyobrażalna klątwa

Unia Leszno występuje w elicie nieprzerwanie od 1997 roku. W tym czasie kilkukrotnie dominowała rozgrywki na lata. Jeszcze w latach 2017-2020 zdobyła cztery tytuły mistrzowskie. Niezniszczalny Emil Sajfutdinow, kapitalny Janusz Kołodziej, wielkie występy Piotra Pawlickiego i Jarosława Hampela, a także najlepszy junior ostatnich lat - Dominik Kubera. To oni stworzyli prawdopodobnie najlepszy zespół w historii ligi. Choć to przeszłość niezbyt odległa, to już wkrótce Unia może nawet spaść z ekstraligi.

Unia Leszno. 26 lat w elicie, wielkie triumfy i powolny zjazd

W ubiegłym sezonie Unia zajęła szóste miejsce w lidze. Władze zdecydowały się przebudować drużynę z myślą o kolejnych latach. Pożegnano się Jaysonem Doylem, Piotrem Pawlickim i Davidem Bellego. W zespole zostali lider Janusz Kołodziej i jeden z najlepszych zawodników U-24 Jaimon Lidsey. Dołączyli do nich Bartosz Smektała, Grzegorz Zengota i Chris Holder. Parę juniorów stworzyli z kolei doświadczony Damian Ratajczak i Hubert Jabłoński, a skład uzupełnili juniorzy Antoni Mencel i Nazar Parnicki. Wydawało się, że taki zespół nie tylko może liczyć na utrzymanie, ale również powalczyć o awans do czołowej szóstki.

Żużel. Unia Leszno stoi nad przepaścią? Spadek z Ekstraligi bardzo realny

Unia rozgrywki w 2023 roku zaczęła od wygranej 46:44 z Wilkami Krosno, a później spodziewanie uległa Sparcie Wrocław. Następnie dwie kolejne wygrane - z GKM-em Grudziądz i Apatorem Toruń. Początek kapitalny, ale później Unię dotknęła niewidziana od lat plaga kontuzji. Najpierw wypadł Chris Holder, który doznał pęknięcia kręgu szyjnego C5 po zderzeniu z Kacprem Pludrą w Grudziądzu. Po nim wypadł Parnicki, który złamał nadgarstek. Następnie kontuzji w meczu wyjazdowym ze Stalą Gorzów doznał Kołodziej, a w meczu domowym z tym samym rywalem obojczyk złamał Zengota, który przeszedł operację.

Unii przytrafiały się mecze pełne walki, jak te z Włókniarzem Częstochowa i Stalą Gorzów (oba 41:49), ale także wielkie blamaże, jak 25:65 z Motorem Lublin. Fakty są jednak takie, że lesznianie legitymują się serią sześciu porażek z rzędu i szóstym miejscem w tabeli.

Przed Unią Leszno jeszcze cztery kolejki sezonu zasadniczego, a drużyna ma tyle samo punktów, co siódmy GKM i dwa więcej niż ósme Wilki Krosno. Grudziądzanie są jednak w dobrej formie i mogą walczyć o odrobienie dziesięciopunktowej straty z pierwszego meczu. Podobnie Wilki, które przegrały z Unią 44:46, ale rewanż pojadą na swoim torze, na którym będą zdecydowanym faworytem.

Bezpośrednie starcia z rywalami w walce o utrzymanie wydają się najważniejszymi dla Unii. Pozostałe dwa mecze to wyjazd na stadion Apatora Toruń, gdzie ciężko będzie obronić bonusowy punkt po wygranej 49:41, a także domowy mecz ze Spartą, która lideruje ligowej tabeli.

- Najbliżej powrotu na tor jest Nazar Parnicki. On faktycznie może wrócić w ciągu 2-3 tygodni, a co z pozostałymi zawodnikami, to zobaczymy później - przekazał trener Leszna Piotr Baron, w Magazynie PGE Ekstraligi w Canal+ Sport w niedzielę 18 czerwca. Trzeba przyznać, ze powrót 16-latka nie zapowiada pasma sukcesów. Zespół próbują ciągnąć Smektała, Lidsey i Ratajczak, ale to nie wystarcza. Sprowadzono nawet wracającego po kontuzji Adriana Miedzińskiego, ale ten zdobył siedem punktów w czterech meczach.

Nadchodzący mecz Apator Toruń - Unia Leszno zaplanowano na piątek 30 czerwca o godzinie 18:00. Transmisję z Moto Areny przeprowadzi stacja Eleven Sports 1. Z kolei w internecie mecz dostępny będzie pośrednictwem platformy WP Pilot po uprzednim wykupieniu pakietu.