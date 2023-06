Makabryczny upadek w I lidze żużla. Zawodnik prawie wyleciał za bandę

Do mrożących krew w żyłach scen doszło na samym początku spotkania między PSŻ-em Poznań i Polonią Bydgoszcz. Po trzech biegach gospodarze prowadzili 10:8. W czwartym goście z Bydgoszczy po starcie jechali na podwójnym prowadzeniu. Nagle jadącego na drugim miejscu Daniela Jeleniewskiego z zaczęło po zewnętrznej wyprzedzać dwóch zawodników z Poznania. Zaraz potem stało się coś strasznego.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu i turystyki stawia na młodzież. Prezentuje program prozdrowotnych, wakacyjnych półkolonii

Dramat na torze w Poznaniu. Żużlowiec Polonii Bydgoszcz uderzył w bandę i zrobił salto. Musiała go odwieźć karetka

Po wyjściu z łuku Jeleniewski stracił drugą pozycję na rzecz Kevina Fajfera i prawdopodobnie liczył na szybką kontrę. Niestety odjeżdżając nieco dalej od krawężnika, otarł się o tylne koło rywala. Po chwili podniosło jego motocykl, Jeleniewski stracił kontrolę nad maszyną i z dużą prędkością wjechał w bandę. Mocne uderzenie sprawiło, że żużlowiec wystrzelił w górę, zrobił salto w powietrzu i z dużej wysokości spadł na tor. Na szczęście nie wypadł poza bandę, choć do tragedii niewiele brakowało.

20. triumf Zmarzlika w karierze! Odstawił rywalki w klasyfikacji generalnej [ZAPIS RELACJI]

Dalszy udział Jeleniewskiego w meczu po takim upadku był absolutnie wykluczony. Spiker zawodów poinformował, że zawodnik jest przytomny. Po chwili jednak na tor wjechała karetka i odwiozła go do szpitala. O stanie zdrowia swojego żużlowca Polonia Bydgoszcz informowała na Twitterze. - Fatalnie wyglądający upadek w biegu 4. Po kontakcie z motocyklem Kevina Fajfera w bandę na prostej uderzył Daniel Jeleniewski. Jest niezdolny do dalszej jazdy. Pierwsze diagnozy mówią o kontuzji barku - czytamy.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Wielki wieczór Zmarzlika na niemieckiej ziemi! Odjechał

Sędzia wykluczył z powtórki biegu Kevina Fajfera, choć trudno doszukiwać się z jego strony jakiejkolwiek winy. Ostatecznie w zastępstwie Jeleniewskiego pojechał w niej Benjamin Basso i wraz z Wiktorem Przyjemskim przywieźli wygraną 5:1. Cały mecz zakończył się nieznacznym zwycięstwem Polonii 46:44. W pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami również lepsza była Polonia. W maju padł wynik 48:42.