Podium nie dla Zmarzlika, ale Polak osiągnął w GP Czech ważniejszy cel

Bartosz Zmarzlik i Frendrik Lindgren - czyli dwaj dotychczasowi liderzy klasyfikacji generalnej Grand Prix po dwóch turniejach, zmierzyli się ze sobą w drugim półfinale. Od początku wyścigu królował Duńczyk Leon Madsen i pewnie go wygrał. Walka o drugie miejsce była bardzo zacięta. Zmarzlik mocnym atakiem wyprzedził Lamberta, ale potem musiał odpierać ataki jego i Lindgrena. Motocykl Polaka nie był szybki, ale mistrz świata z trudem wywalczył awans do finału. W efekcie było już pewne, że zostanie nowym liderem klasyfikacji generalnej. Po trzech rundach Zmarzlik ma 50 punktów. Trzy mniej ma Lindgren, a 42 - Jack Holder.

REKLAMA

Zobacz wideo Żużel na Narodowym. Zmarzlik na podium. GP emocji!

Fernando Alonso znalazł nową miłość. Była żoną piłkarza FC Barcelony

Zmarzlik na czwartym miejscu w Grand Prix Czech

W finale Bartosz Zmarzlik nie miał szans na podium. Słabo wystartował, spadł na czwarte miejsce, a potem znów zabrakło szybkości na trasie. Próbował jeszcze dogonić trzeciego Jacka Holdera, aby uratować podium, ale nie był w stanie tego zrobić. Najszybszy był Martin Vaculik, który dopiero w ostatnim biegu rundy zasadniczej awansował do półfinału. Słowak po raz drugi z rzędu okazał się najlepszy w Czechach. Triumfował bowiem też rok temu.

Początek Grand Prix Czech był udany dla Polków. Maciej Janowski oraz Patryk Dudek wreszcie odnieśli swoje zwycięstwo w wyścigu w tegorocznym Grand Prix. Ten pierwszy pokonał nawet bardzo szybkiego i walecznego w sobotni wieczór Brytyjczyka Daniela Bewleya i mistrza świata - Bartosza Zmarzlika. Niestety potem obaj do ostatniego wyścigu walczyli o awans do półfinału. Obaj zmierzyli się właśnie w XVII wyścigu i musieli zdobyć punkty, by myśleć o półfinale. Walczyli z dotychczas trzecim w klasyfikacji generalnej - Australijczykiem Jaysonem Doylem oraz Brytyjczykiem Tai Woffindenem. Wyścig był dwa razy powtarzany, bo najpierw upadł na pierwszym zakręcie Doyle, a potem na trzecim okrążeniu - Woffinden. Brytyjczyk został wykluczony i żużlowcy walczyli w trzyosobowej obsadzie. Najlepszy był Doyle, który wyprzedził Dudka i Janowskiego. Dla tego ostatniego zdobyty tylko punkt sprawił, że nie awansował do półfinału.

Wyniki:

Martin Vaculik (Słowacja) - 15 punktów (2,1,2,1,3,3,3) Leon Madsen (Dania) - 15 (2,2,3,3,0,3,2) Jack Holder (Australia) - 13 (1,2,1,3,3,2,1) Bartosz Zmarzlik (Polska) - 13 (1,3,3,1,3,2,0) Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 14 (2,3,3,3,2,1) Fredrik Lindgren (Szwecja) - 10 (1,3,3,1,1,1) Patryk Dudek (Polska) - 9 (3,1,2,1,2,0) Robert Lambert (Wielka Brytania) - 8 (0,3,2,3,0,0) Jason Doyle (Australia) - 8 (0,2,1,2,3) Maciej Janowski (Polska) - 8 (3,2,0,2,1) Max Fricke (Australia) - 8 (3,1,1,2,1) Mikkel Michelsen (Dania) - 6 (2,0,0,2,2) Anders Thomsen (Dania) - 5 (1,0,2,0,2) Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 4 (3,0,1,0,wykluczony) Kim Nilsson (Szwecja) - 1 (0,1,0,0,0) Vaclav Milik (Czechy) - 1 (0,0,0,0,1)

Tego w KSW jeszcze nie było! Niewiarygodny nokaut! Głowacki leżał i nagle posłał bombę [WIDEO]

Wyścig po wyścigu: