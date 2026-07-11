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Zdobyła mistrzostwo świata dla Ukrainy. Teraz zdradziła na rzecz Rosjan

Jak podaje portal sport24.ua, była ukraińska mistrzyni świata juniorów w biathlonie zdezerterowała na rzecz Rosji. Julija Żurawok, która w seniorskich zmaganiach nie odniosła wielkich sukcesów, została niedawno trenerką w podmoskiewskim klubie narciarskim. Stowarzyszenie to założył oficer rosyjskiej armii, szczycący się udziałem w Paradach Zwycięstwa.
Julija Żurawok
Screenshot YouTube 8 news. ua https://www.youtube.com/watch?v=kRyp7TTbAv4

Trwająca od przeszło czterech lat pełnoskalowa wojna między Rosją a Ukrainą sprawiła, że relacje między tymi dwoma krajami przez długi czas nie będą dobre. Bombardowania miast, tragedie ludności cywilnej, ofiary liczone już w setkach tysięcy. W takiej atmosferze każda dezercja ukraińskich obywateli na stronę rosyjską spotyka się z wielką krytyką ze strony naszych wschodnich sąsiadów.

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Nie inaczej jest, jeżeli chodzi o pomysły przywrócenia Rosjan do sportu. "Dla wszystkich, którzy obserwują z empatią dramaty i tragedie Ukraińców za naszą wschodnią granicą, decyzja MKOl o powrocie Rosjan na igrzyska olimpijskie jest niezrozumiała i niesprawiedliwa" - tak o uchyleniu obowiązującego od lat zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego przez MKOl pisze dziennikarz Sport.pl, Radosław Leniarski.

Ukraińska biathlonistka przeszła na rosyjską stronę

Teraz o zdradzie byłej ukraińskiej biathlonistki informuje portal sport24.ua. "Julija Żurawok postanowiła kontynuować karierę na bagnach" - jasno stwierdzono. 31-letnia Żurawok urodziła się w Sumach, nieopodal granicy ukraińsko-rosyjskiej. Swoją sportową karierę zakończyła po sezonie 2021/22, a następnie została trenerką.

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Jeszcze w zeszłym roku biathlonistka pracowała na Ukrainie, ale od niedawna chwali się w swoich mediach społecznościowych przynależnością do klubu sportowego "Katay Kechnichno" spod Moskwy. W maju Żurawok została zaprezentowana jako nowa trenerka biathlonu, narciarstwa i jogi. Sam klub został założony przez oficera rosyjskiej armii Jewgienija Łysaka, który chwali się m.in. sześciokrotnym uczestnictwem w moskiewskiej Paradzie Zwycięstwa. 

Perfidna zdrada po ataku na miasto ukraińskich mistrzyń

Informacja ta pojawiła się niedługo po tragicznym bombardowaniu rodzinnej miejscowości Wity i Walentyny Semerenko - ukraińskich biathlonistek, mistrzyń olimpijskich w sztafecie z igrzysk w Soczi. "Krasnopole. Mój dom. Moje dzieciństwo. Moja historia. To właśnie tutaj stawiałam pierwsze kroki w biathlonie. To właśnie tutaj przywoziłam swoje medale, w tym złoto olimpijskie" - wspominała Wita Semerenko w mediach społecznościowych.

Sama Julija Żurawok w biathlonie nie osiągnęła choćby 1/10 tego, co siostry Semerenko. Jej największym sukcesem jest zdobycie dwóch złotych medali mistrzostw świata juniorów. W Pucharze Świata startowała 23-krotnie, wliczając w to cztery występy w sztafecie. Pucharowe punkty zdobyła pięciokrotnie, a najwyżej w klasyfikacji generalnej uplasowała się w sezonie 2016/17. Zajęła wtedy 74. pozycję.

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