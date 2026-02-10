Polak mógł sprawić piękną sensację! Było pięknie i nagle koszmar

Duże emocje przyniósł bieg indywidualny mężczyzn na 20 kilometrów, rozegrany we włoskiej Antherselvie. Sprawa złotego medalu wyjaśniła się dopiero na ostatnim okrążeniu. Walka o miejsce na podium również była zacięta, a wielkie nazwiska mogły tylko żałować słabszej postawy na strzelnicy.

W biegu indywidualnym nie występują karne rundy. Za każde pudło popełnione przy strzelaniach do czasu biegu dolicza się minutę. W pucharowej klasyfikacji tej specjalności prowadzi Eric Perrot, a drugie miejsce zajmuje Johan-Olav Botn. To oni wygrywali zawody w bieżącym sezonie PŚ.

Bezbłędny lepszy od szybszego

Walka o złoto rozstrzygnęła się między liderami sezonu - Perrotem a Botnem. Francuz raz spudłował, za co do jego czasu doliczono karną minutę. Perrot biegł znacznie szybciej od bezbłędnego Norwega. Po ostatnim strzelaniu Botn miał 11,7 sekundy przewagi. Na końcowych kilometrach Norweg przyspieszył i utrzymywał się kilkanaście sekund przed Francuzem. Botn wbiegł na metę i mógł świętować olimpijskie mistrzostwo.

Brąz też trafił do Norwegów. Sturla Holm Laegreid, podobnie jak Perrot, miał doliczoną jedną karną minutę - spudłował na trzecim strzelaniu. Pobiegł jednak wystarczająco szybko i wyprzedził bezbłędnego Fina, Olliego Hiidensalo. Pluć w brodę mogli sobie między innymi Włoch Giacomel czy Francuz Fillon Maillet - pudłowali kolejno trzy i cztery razy, a mimo tego finiszowali w pierwszej dziesiątce.

Dobry początek Polaka! A potem klops

Polacy nie odegrali żadnej znaczącej roli w rywalizacji na 20 kilometrów. Po pierwszym strzelaniu najwyżej plasował się Marcin Zawół. Polak był bezbłędny i na pomiar czasu wbiegł dziesiąty. Pozostali reprezentanci już mieli znaczące straty. Grzegorz Galica był 44., Jan Guńka - 54. (obaj raz pudłowali), a Konrad Badacz był 79. z dwiema karnymi minutami.

Pierwsza "stójka" przyniosła pierwszą karną minutę dla Zawoła, przez co spadł na 27. pozycję. Najwyżej był Galica, który nie popełnił błędu i awansował na miejsce 20. Guńka również pięć razy trafił i zajmował 32. miejsce, a trzecią swoją pomyłkę zanotował Badacz. Pozwoliło mu to awansować na 65. lokatę.

Trzecie strzelanie nie poszło po myśli Galicy i Guńki - obaj zanotowali dwa pudła i znacząco spadli w klasyfikacji. Niewielki awans pomimo pudła zanotował Badacz. Najwyżej z Biało-Czerwonych plasował się tym razem Zawół. Dodatkowa karna minuta przyniosła mu 43. lokatę.

Grzegorz Galica strącił wszystkie pięć tarcz na ostatnim strzelaniu i dało mu to awans do czwartej dziesiątki. Bezbłędny był też Konrad Badacz. Marcin Zawół spudłował raz, podobnie jak Jan Guńka. Najwyżej uplasował się Galica - 18-latek, który w tym sezonie zadebiutował w Pucharze Świata, zajął 33. miejsce.

